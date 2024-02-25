黃色小鴨吸900萬參觀人次！民眾擠爆愛河灣道別 陳其邁感傷揮手致謝

2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」結合黃色小鴨帶動觀光熱潮，上月27日開幕至今，累積突破900萬參觀人次，整體經濟效益近百億，今日小鴨展演結束，市府舉辦「小鴨歡送趴」，邀請交響樂團、國小合唱團演奏，小鴨則以遊港方式向民眾說再見，眾人不捨揮舞加油棒，向小鴨道別。

黃色小鴨成功為高雄創造觀光話題，除了有別10年前小鴨初次造訪，這次是2隻小鴨外，更藉由情人節雙鴨親嘴、1萬5千隻小鴨競速游泳、大型黃色球池、氣墊樂園等吸引人潮，每日有超過20萬人次到訪，觀光局在這次在歡送會邀請新古典室內交響樂團於珊瑚礁群廣場擔任小鴨啟程的伴奏樂團，送小鴨繞行港灣。

小鴨在繞行過程不斷在岸邊停留，讓民眾拍下「雙鴨並肩」的照片，最後2隻鴨由船隻牽引到18號碼頭，由高雄中正國小、福山國小演奏、演唱歌曲，並在知名男高音方偉臣老師帶領下合唱《time to say good bye》，溫柔樂聲響起，氣氛溫馨，許多民眾都濕了眼眶，還有孩童躲在母親懷裡大哭。