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屏縣府舉辦公教單身聯誼 男性報名數是女生7倍
屏東縣政府近年來舉辦公教單身聯誼活動，一年兩場，上下半年各一場，報名情形踴躍，男性高達近300人，女性40人，平均年齡落在35歲，昨天聯誼活動在潮州鎮日式文化園區登場，搭配熱門實境解謎遊戲，結合潮州老街意象，帶給大家全新感受。
人事處指出，辦理聯誼活動多年，今年報名特別踴躍，開放首日即多人報名，不到二周就超過百名，以男性居多，經統計最終報名人數男性高達近300人，女性40人，平均年齡均落在35歲左右。
報名者多設籍或居住在高屏地區，但仍有中北部，甚至東部地區公教人員報名。縣府感謝各地公教人員共襄盛舉，原規畫配合報名人數增錄取名額，但因男女比例懸殊及遊覽車人數限制，且有報名後取消參與，活動最終仍為40名男女參加。
聯誼活動來到潮州鎮潮州網美景點「日式文化園區」，主打懷舊日式宿舍、浪漫櫻花樹及鯉魚旗，搭配趣味遊戲；中午在超人氣「太陽好事」藝術餐廳享用美味餐點，展開聯誼。下午的「城市尋寶˙實境解謎」，利用手機APP，踏訪老街搜尋蛛絲馬跡。
縣府人事處表示，此次聯誼活動有別以往，一整日的行程，透過一連串互動遊戲、默契培養以及長時間的相處，讓參加男女對彼此能有更多的認識，發掘更多潛在特性，覓得理想伴侶。
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