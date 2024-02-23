1.5萬隻黃色小鴨投入高雄港漂流競賽 學者籲「環境無痕」

黃色小鴨回揆10年重返高雄，高市青年局搭上熱潮，周六將把1萬5000隻塑膠黃色小小鴨投入大港橋海域漂流競速，雖讓年輕族群稱讚有創意，但把大量塑膠製品倒進海中，再怎麼規劃回收方式，總有增加環境負擔的風險，學者也提醒市政府，在海洋環境辦活動，要注意不留痕跡（Leave No Trace）規劃。

高雄市長陳其邁積極廣海洋休閒活動，去年在愛河灣舉辦一系列多元親水體驗，讓市民與遊客感受海洋首都的城市魅力，今年更讓黃色小鴨重返愛河灣，至今已有超過700多萬人次前來觀賞黃色小鴨。

高市青年局為了擴大黃色小鴨效益，參考國外的黃色小鴨漂流比賽，周六將舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，要讓1萬5000隻塑膠小鴨在高雄港的水域漂流競速，活動在發想階段，市府就有人警示提醒，大量塑膠小鴨入海，會有成為海洋廢棄物的風險。

活動承辦人員為此絞盡腦汁，最後想出利用攔油索在遊艇碼頭圍出封閉水域做為賽道的解決之道，但仍擔心氣候與海洋無法預測，另外找來四艘工作船，每艘船上配置四到五名工作人員，待命打撈逃走的塑膠小鴨。

國立體育大學體育推廣學系教授李再立說，美國從1960年代開始，因為有越來越多人參與戶外旅遊活動，對自然與人文環境產生衝擊，1980年代起美國開始推動不留痕跡（Leave No Trace），之後台灣引進「無痕山林運動」，呼籲民眾在遊憩或活動時，能把對自然的衝擊降到最低。