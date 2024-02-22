高雄農村再生成果豐碩 永安新港社區回饋金3年3百萬
「農村再生計畫」在高雄推動已逾10年，近年成果豐碩，高雄市永安區新港社區設立「永安新港鮮物」品牌獲利不斷，3年獲回饋金300萬，成了2021年全台唯一金牌農村。旗山區糖廠社區創造青年返鄉就業外，盈餘20%回饋老人照顧，打造青銀共榮。六龜新發社區的六龜山茶榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎，山茶產業逐漸打響名號。
高雄市政府推動農村再生政策的成果近年來備受肯定，110年永安區新港社區獲得全台且六都唯一的「金牌農村」，為了扶植在地青年，社區青年自主成立安青班，目前人數已從初期4人增至72人，成長18倍。在農業局輔導下創立品牌「永安新港鮮物」，也連續4年獲選農村水保署「農村好物」，更從獲利中提撥盈餘回饋社區，3年高逹約3百萬元。
同樣獲獎無數的是旗山糖廠社區，成立大旗美農村體驗物產直賣所，成為在地農特產及文創商品的集散地，也是推動高雄一日農夫農村旅遊的重要入口，除了創造青年返鄉就業外，也將盈餘20%回饋至老人照顧，打造青銀共榮的環境。
六龜區新發社區因八八風災受到重創，農業局透過農村再生計畫，輔導將產業重心轉往台灣獨有的山茶產業，也與當地新發國小合作，將茶藝知識納入課綱，培訓小小茶藝師。透過市府與社區共同努力，新發社區的山茶產業逐漸打響名號，去年將六龜山茶送至國外參賽，榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎。
高雄市政府農業局透過根留農村計畫，導入青年創意為農村創造新契機，讓旗山區圓富社區運用近年流行的咖啡產業，為社區阿嬤開設全台最老的咖啡館隘堤(eighty)咖啡，社區長輩也因此找回自信與生活重心，並整合鄰近社區推動「山澗八里」旅遊路線，導入人潮讓社區逐漸活絡。
美濃區瀰濃社區則透過青年返鄉，活化百年水圳，打造「美濃水圳漫旅藝術節」，每年帶動約3萬人次的造訪，近年更跨界與日本職人合作，匯集了120家台日品牌，打造成為旗美假日必訪的市集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言