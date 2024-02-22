快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

高雄農村再生成果豐碩 永安新港社區回饋金3年3百萬

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
農業部農村發展及水土保持署副署長林長立致詞。圖／高雄市農業局提供
農業部農村發展及水土保持署副署長林長立致詞。圖／高雄市農業局提供

「農村再生計畫」在高雄推動已逾10年，近年成果豐碩，高雄市永安區新港社區設立「永安新港鮮物」品牌獲利不斷，3年獲回饋金300萬，成了2021年全台唯一金牌農村。旗山區糖廠社區創造青年返鄉就業外，盈餘20%回饋老人照顧，打造青銀共榮。六龜新發社區的六龜山茶榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎，山茶產業逐漸打響名號。

高雄市政府推動農村再生政策的成果近年來備受肯定，110年永安區新港社區獲得全台且六都唯一的「金牌農村」，為了扶植在地青年，社區青年自主成立安青班，目前人數已從初期4人增至72人，成長18倍。在農業局輔導下創立品牌「永安新港鮮物」，也連續4年獲選農村水保署「農村好物」，更從獲利中提撥盈餘回饋社區，3年高逹約3百萬元。

同樣獲獎無數的是旗山糖廠社區，成立大旗美農村體驗物產直賣所，成為在地農特產及文創商品的集散地，也是推動高雄一日農夫農村旅遊的重要入口，除了創造青年返鄉就業外，也將盈餘20%回饋至老人照顧，打造青銀共榮的環境。

六龜區新發社區因八八風災受到重創，農業局透過農村再生計畫，輔導將產業重心轉往台灣獨有的山茶產業，也與當地新發國小合作，將茶藝知識納入課綱，培訓小小茶藝師。透過市府與社區共同努力，新發社區的山茶產業逐漸打響名號，去年將六龜山茶送至國外參賽，榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎。

高雄市政府農業局透過根留農村計畫，導入青年創意為農村創造新契機，讓旗山區圓富社區運用近年流行的咖啡產業，為社區阿嬤開設全台最老的咖啡館隘堤(eighty)咖啡，社區長輩也因此找回自信與生活重心，並整合鄰近社區推動「山澗八里」旅遊路線，導入人潮讓社區逐漸活絡。

美濃區瀰濃社區則透過青年返鄉，活化百年水圳，打造「美濃水圳漫旅藝術節」，每年帶動約3萬人次的造訪，近年更跨界與日本職人合作，匯集了120家台日品牌，打造成為旗美假日必訪的市集。

2023高雄農村再生社區成果輯發表會上，各社區、相關政府單位與學者一同探討農村再造議題。圖／高雄市農業局提供
2023高雄農村再生社區成果輯發表會上，各社區、相關政府單位與學者一同探討農村再造議題。圖／高雄市農業局提供

六龜 咖啡館 青年

延伸閱讀

高雄橋頭房市最大利多就是台積電！3字頭新案4個月完銷 8年級二代掌門人怎讓業績躍百倍？

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

中石化推動善循環 愛心流轉不停歇

影／高雄女騎士不適倒地遺憾不治 3路人英勇搶救成在地佳話

相關新聞

佳冬「活的博物館」再添文化亮點 拜新丁新枝可望登錄無形文化資產

在客庄傳統元宵「作福拜新丁」習俗中，屏東佳冬、六根2村信仰中心千山公候宮（三山國王廟）祈福祭拜場所「福廠」，是全台唯一延...

高市「大帶小」媒合新創合作 成功將AI導入醫療與運動產業

高市府經發局21日於大港創艦MEGABAY新創基地舉辦「建構亞灣創新生態系計畫」企業說明會，以產業數位轉型亮點實例、企業...

高市建興路下水道整修工期1年 居民盼改善道路下陷及淹水

高雄市三民區建興路因為既有排水管涵已老舊破損，常造成路面下陷，嚴重影響道路安全，水利局籌措經費約1813萬元，將從今年3...

強風吹扁吹歪 黃色小鴨復原了

高雄港愛河灣展出的黃色小鴨人氣爆棚，昨風力超過6級，小鴨被吹到變形，還扯斷鼓風機電線，小鴨一半身體凹陷「消風」，還一度前...

地主收回高雄大順市場地 攤商憂生計斷炊

在地經營28年的高雄三民區大順黃昏市場，因地主將土地轉賣建商，3月將吹熄燈號，60個攤商抱怨未給緩衝期，生計堪虞，採買主...

輕軌凱旋公園站轉乘不便 民盼設接駁車

高雄輕軌路網成圓後，捷運唯一無法快速轉乘的C32凱旋公園站，無論到橘線五塊厝站或是文化中心站，都約500公尺距離，人行道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。