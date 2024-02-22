高雄農村再生成果豐碩 永安新港社區回饋金3年3百萬

「農村再生計畫」在高雄推動已逾10年，近年成果豐碩，高雄市永安區新港社區設立「永安新港鮮物」品牌獲利不斷，3年獲回饋金300萬，成了2021年全台唯一金牌農村。旗山區糖廠社區創造青年返鄉就業外，盈餘20%回饋老人照顧，打造青銀共榮。六龜新發社區的六龜山茶榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎，山茶產業逐漸打響名號。

高雄市政府推動農村再生政策的成果近年來備受肯定，110年永安區新港社區獲得全台且六都唯一的「金牌農村」，為了扶植在地青年，社區青年自主成立安青班，目前人數已從初期4人增至72人，成長18倍。在農業局輔導下創立品牌「永安新港鮮物」，也連續4年獲選農村水保署「農村好物」，更從獲利中提撥盈餘回饋社區，3年高逹約3百萬元。

同樣獲獎無數的是旗山糖廠社區，成立大旗美農村體驗物產直賣所，成為在地農特產及文創商品的集散地，也是推動高雄一日農夫農村旅遊的重要入口，除了創造青年返鄉就業外，也將盈餘20%回饋至老人照顧，打造青銀共榮的環境。

六龜區新發社區因八八風災受到重創，農業局透過農村再生計畫，輔導將產業重心轉往台灣獨有的山茶產業，也與當地新發國小合作，將茶藝知識納入課綱，培訓小小茶藝師。透過市府與社區共同努力，新發社區的山茶產業逐漸打響名號，去年將六龜山茶送至國外參賽，榮獲比利時ITI國際評鑑風味最高評價三星獎。

高雄市政府農業局透過根留農村計畫，導入青年創意為農村創造新契機，讓旗山區圓富社區運用近年流行的咖啡產業，為社區阿嬤開設全台最老的咖啡館隘堤(eighty)咖啡，社區長輩也因此找回自信與生活重心，並整合鄰近社區推動「山澗八里」旅遊路線，導入人潮讓社區逐漸活絡。