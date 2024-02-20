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「大武山下小奧運」將邁入1甲子 麟洛鄉睽違12年再度承辦「總動員」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，承辦的麟洛鄉公所安排六堆歷史古蹟輕旅行、產業博覽會，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，承辦的麟洛鄉公所安排六堆歷史古蹟輕旅行、產業博覽會，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影

邁入第59屆、有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會，是高屏六堆客家地區的年度盛事，今年輪由屏東麟洛鄉舉辦，馬拉松等5項賽事於本月24、25日率先開賽，3月6日在竹田鄉忠義祠引燃聖火及展開12鄉區遶境祈福，3月9、10日登場，並安排六堆歷史古蹟輕旅行、產業博覽會，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。

六堆運動會悠久歷史，也是台灣本土舉辦延續最久的運動會；客委會客家文化發展中心主任何金樑說，每年的運動會都由高屏地區12個各個客家鄉鎮，包括前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆輪流辦理，藉由運動賽事將高屏地區客家子弟團結一起，不但鍛鍊體魄也將六堆客家的團結意識及硬頸精神延續下一代，今年輪由前堆的麟洛鄉舉辦。

麟洛鄉長鍾慶平說，睽違12年再度承辦，鄉親以辦喜事心情，「總動員」迎接參與這場盛事，帶給鄉親及民眾新體驗；排球、羽球、競速溜冰、幼兒滑步車、馬拉松等5項賽事將在本周六日率先登場，馬拉松有逾2000名好手參賽，路線經過中堆竹田、先鋒堆萬巒、後堆內埔及前堆麟洛4個客家鄉區，讓跑者在沿途裡探看六堆之美，感受在地面貌與身旁美景好物，凝聚客庄共識。

今天六堆運動會揭幕儀式在屏東縣政府舉行，由縣長周春米、客委會客家文化發展中心主任何金樑、高雄市客委會主任秘書鍾炳光、麟洛鄉長鍾慶平等六堆12鄉區首長代表及前堆優秀健力選手馮慶弘、軟網選手何孟勳等人共同揭開活動序幕。

另屏東開春客庄大節的六堆祈福尖炮城，將於元宵節24至25日於萬巒鄉五溝國小登場，今年獎金35萬元，在往年受歡迎的團體及個人傳統尖炮城賽事、盤花競賽與體驗、客家年節博弈遊戲、客庄解說員帶路的五溝農事體驗及生態遊程、藝文展演及好客市集外，首創弓箭尖炮城、福廠結合600具炮籠裝置藝術、可深度體驗六堆文化的「鄉鄉有傳奇、堆堆有文化」的DIY等特色。

邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，承辦的麟洛鄉公所安排六堆歷史古蹟輕旅行、產業博覽會，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，承辦的麟洛鄉公所安排六堆歷史古蹟輕旅行、產業博覽會，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，縣長周春米與前堆優秀健力選手馮慶弘、客委會客家文化發展中心主任何金樑，邀全國民眾來共襄盛舉。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，縣長周春米與前堆優秀健力選手馮慶弘、客委會客家文化發展中心主任何金樑，邀全國民眾來共襄盛舉。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影
邁入第59屆的六堆運動會今天在屏東縣政府舉行揭幕儀式，邀全國民眾來體驗南部客庄熱情待客之道。記者潘欣中／攝影

客家文化 運動 馬拉松

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