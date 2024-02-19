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香蕉碼頭海景宴會館將被查封 後續如何使用引關注

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
圖／港務公司提供
圖／港務公司提供

由河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，因積欠港務公司逾二年租金，被告上法院，21日將執行查封。香蕉碼頭為歷史建築，地理位置佳，加上無敵海景視野，未來收回後該如何使用，引發地方關注。

河邊餐飲自2007年起向港務公司承租俗稱「香蕉碼頭」的高雄港3號碼頭，2015、2019年再簽訂續租合約，期至2027年8月15日止。受疫情影響，河邊餐飲2020年起開始積欠租金，港務公司發函催繳未果後，去年片面終止合約。

不過之後河邊餐飲仍繼續使用，港務公司不滿提告，法官判河邊餐飲應歸還香蕉碼頭建物，並給付積欠租金。河邊餐飲提出上訴，案件尚未移審高雄高分院；港務公司則提假執行獲准，法院民事執行處將於21日執行查封。

港務公司也指出，河邊公司占用期間，因違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，市府文化局已於2023年11月廢止其使用許可，但河邊公司仍持續非法占用進行營業，去年12月還發生火警意外事件，威脅公眾及建物安全。

香蕉碼頭地理位置優越，距離輕軌C13駁二蓬萊站僅約350公尺，加上位於蓬萊港區入口位置，正對高雄港第一港口，可眺望港區船舶進出動態，視野極佳，未來港務公司回收後該如何利用地方關注。

高雄好過日協會指出，河邊集團接手後將建物空間封閉隔間，在外觀、內裝的設計上，視覺混亂，難以凸顯建物舊貌的時代意義。建議未來可交由土開公司統籌規畫，盡量恢復香蕉棚原貌，保留部分開放空間，增建部分也應兼顧與原建築協調。

鹽埕區新豐里長郭蘇元說，現在駁二已發展成熟，遊客如織，未來香蕉碼頭該如何利用，就交由港務公司處理，希望能配合周邊發展。

香蕉碼頭原名「香蕉棚」，50年代台灣香蕉大量出口日本，各地運來的香蕉堆放在高雄港。為了避免香蕉日曬雨淋，1963年在三號碼頭擴建一棟雙層香蕉棚，因香蕉存放要保持通風，因此建成開放式倉庫，是高雄港唯一一座。

後來因香蕉出口日趨沒落，空間閒置，市府2001年將其改為觀海台、2003年登錄為歷史建築、2007年交由河邊餐飲集團經營，整建為餐廳迄今。

香蕉碼頭原名「香蕉棚」，原是存放香蕉的開放式倉庫。圖／翻攝自河邊餐飲集團網站
香蕉碼頭原名「香蕉棚」，原是存放香蕉的開放式倉庫。圖／翻攝自河邊餐飲集團網站
香蕉碼頭原名「香蕉棚」，原是存放香蕉的開放式倉庫。圖／翻攝自河邊餐飲集團網站
香蕉碼頭原名「香蕉棚」，原是存放香蕉的開放式倉庫。圖／翻攝自河邊餐飲集團網站

歷史建築 碼頭 香蕉

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