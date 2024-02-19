快訊

新國會明開議…藍盤點5戰場 綠指朝小野大擴權

台灣捐血率冠全球卻常鬧血荒 國人住院輸血率超過美3倍

秋後算帳？軍情局士官檢舉上級違規 反被查獲外送勒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浮浮沉沉到不了岸 造筏賽笑果佳

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
參賽者利用洋芋片包裝造筏撐不起兩名成人體重，在水中載浮載沉。記者蔡世偉／攝影
參賽者利用洋芋片包裝造筏撐不起兩名成人體重，在水中載浮載沉。記者蔡世偉／攝影

高雄市府迎接黃色小鴨，鼓勵民眾以鴨為主題，發揮創意造筏拚獎金，昨辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，近50隊好手集結愛河水域，各式鴨造型筏互別苗頭，還有參賽船筏下水就解體、笑聲不斷，成為愛河水域假日最有趣活動。

黃色小鴨為高雄帶來觀光熱潮，市府鼓勵市民發揮「小鴨」創意，從小鴨造型美食、小鴨髮夾都大受歡迎，市府昨辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，也吸引上千民眾圍繞愛河灣欣賞參賽者創意，美、日等國外賓也參訪體驗。

本次參賽隊伍橫跨多個領域，除中山大學、屏東科技大學、靜宜大學、逢甲大學，及橋頭國中、大榮國小等各級學校師生響應，還有來自科技業工程師、水域推廣業者組隊。

參賽隊伍造型五花八門，不少人利用水桶甚至浴缸充當浮具，還有人異想天開搜刮賣場洋芋片，利用包裝裡空氣讓船筏浮起，讓參賽者在水中載浮載沉，部分創意參賽者志在參加，造型筏下水就沉沒，讓岸邊遊客笑聲不斷。

由獸醫團組成的「褐色菜鴨」日前在臉書喊話市長陳其邁，要以台灣唯一蛋鴨品種「褐色菜鴨」造型船跟黃色小鴨互別苗頭，雖然菜鴨下水沒多久就散架，但已開創最大「笑果」。比賽最終由工程師組成的「那啥科技-Nazar-AI」獲創意造型獎冠軍。

愛河 黃色小鴨

延伸閱讀

愛河創意造筏大賽笑聲不斷 台灣唯一蛋鴨下水就散架

愛河創意造筏大賽笑聲不斷！多艘大船下水即翻覆 「自生自滅隊」勉強完賽

台東龍年元宵燈籠有3造型 23日晚會開放領取

黃色小鴨有離開的一天 謝國樑：基隆要建自己的摩天輪

相關新聞

高市56處科技執法 去年舉發9.1萬件

高雄市56處科技執法去年共舉發9.1萬件交通違規，以未依標誌標線號誌行駛、超越停止線、闖紅燈違規居多，其中苓雅區中正一路...

大順路路牌遲未掛回 議員批行政失能

高雄輕軌建設時為方便施工，市府將沿途路牌取下，然輕軌路網成圓通車已月餘，大順路東段有近30個路口路牌都未掛回，市民向議員...

浮浮沉沉到不了岸 造筏賽笑果佳

高雄市府迎接黃色小鴨，鼓勵民眾以鴨為主題，發揮創意造筏拚獎金，昨辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，近50隊好手集結愛河...

愛河創意造筏大賽笑聲不斷！多艘大船下水即翻覆 「自生自滅隊」勉強完賽

高雄市運發局今天在愛河水域舉辦「創意環保自力造筏」大賽，吸引50支參賽隊伍發揮創意，以袋裝洋芋片、寶特瓶、浴桶等物品製成...

初九天公生、登高太武山 天震堂醒獅團號召會師超熱鬧

今天是「初九天公生」，在金門有著登高太武山祈福的特別習俗，又適逢周末假日，一早在玉章路沿途可以看到不少民眾扶老攜幼的爬上...

屏縣內埔鄉美和村從幼兒園到大學都有 國小面臨裁併校

少子化衝擊，屏東縣府繼109年、110年啟動裁併校，今年113年展開學校裁併校檢討評估，今到內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。