愛河創意造筏大賽笑聲不斷 台灣唯一蛋鴨下水就散架

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
由獸醫團組成的「褐色菜鴨」划沒多久就在中途散架，讓現場觀眾笑聲連連。圖／高雄市政府提供
由獸醫團組成的「褐色菜鴨」划沒多久就在中途散架，讓現場觀眾笑聲連連。圖／高雄市政府提供

高雄市府迎接黃色小鴨，鼓勵民眾以鴨為主題，發揮創意造筏拚獎金，今天舉辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，近50隊好手集結愛河水域，各式鴨造型船互別苗頭，還有參賽船筏下水就解體、笑聲不斷，成為愛河水域假日最有趣活動。

黃色小鴨為高雄帶來觀光熱潮，市府鼓勵市民發揮「小鴨」創意，從小鴨造型美食、小鴨髮夾都大受歡迎，市府今辦「2024愛河創意自力造筏大賽」，也吸引上千民眾圍繞愛河灣欣賞參賽者創意，美、日等國外賓也參訪體驗。

本次參賽隊伍橫跨多個領域，除中山大學、屏東科技大學、靜宜大學、逢甲大學及橋頭國中與大榮國小等各級學校師生響應外，有來自科技業工程師、水域推廣業者組隊。

參賽隊伍造型五花八門，不少人利用水桶甚至浴缸充當浮具，還有人異想天開搜刮賣場洋芋片，利用包裝裡空氣讓船筏浮起，讓參賽者在水中載浮載沉，部分創意參賽者志在參加，造型筏下水就沉沒，讓岸邊遊客笑聲不斷。

由獸醫團組成的「褐色菜鴨」日前在臉書喊話市長陳其邁，要以台灣唯一蛋鴨品種「褐色菜鴨」造型船跟黃色小鴨互別苗頭，雖然菜鴨下水沒多久就散架，但已開創最大「笑果」。比賽最終由工程師組成的「那啥科技-Nazar-AI」獲創意造型獎冠軍。

參賽隊伍發揮創意讓愛河創意造筏大賽相當精彩。記者蔡世偉／攝影
參賽隊伍發揮創意讓愛河創意造筏大賽相當精彩。記者蔡世偉／攝影
有隊伍發揮創意拿洋芋片包裝袋當浮具建造船筏。記者蔡世偉／攝影
有隊伍發揮創意拿洋芋片包裝袋當浮具建造船筏。記者蔡世偉／攝影

愛河 黃色小鴨

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