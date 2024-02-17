香蕉碼頭宴會館欠租861萬 將查封

河邊餐飲集團經營的高雄香蕉碼頭海景宴會館，傳出積欠港務公司逾二年租金，去年10月，高雄地院判河邊餐飲返還建物及給付積欠的861萬元租金，案件經上訴，但港務公司申請假執行獲准，法院訂本月21日上午9點執行查封。

高雄香蕉碼頭海景宴會館執行長陳美昕說，營運受疫情嚴重影響，政府卻未伸援手，沒有給任何補助，「根本不管我們死活」，公司有員工、廠商、客戶，卻被趕盡殺絕，2月底前還有逾400桌訂桌，還與訂桌客戶協調。

河邊餐飲自2007年起向港務公司承租高雄港3號碼頭俗稱「香蕉碼頭」，2015、2019再簽訂續租合約，合約期自2027年8月15日止。依據合約，河邊每年2、5、8、11月要繳納土地使用費、土木設施租金、機電設施租金及管理費等租金給港務公司。

但從2020年起，河邊餐飲積欠租金，港務公司曾在去年2月、3月發函催繳，河邊未理會，直至同年3月19日由港務公司片面終止合約。合約雖終止，河邊餐飲仍繼續使用，港務公司不滿提告。法官判河邊餐飲應歸還香蕉碼頭建物，積欠租金部分，加總後應給付861萬，從租約終止日起，每日給付2萬1144元給港務公司。

河邊餐飲提上訴，案件尚未移審高雄高分院，港務公司提假執行獲准，法院民事執行處本月21日執行查封；港務公司說，高雄香蕉碼頭海景宴會館建物屬歷史建築，因違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，文化局認為對文化資產保存維護產生威脅，去年11月30日以正式公函廢止使用許可，港務公司才申請查封。