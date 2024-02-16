屏東愛文芒果遇病蟲害大量落果 民代爭取天災現金救助度難關
屏東是國內愛文芒果重要產區，春節期間因幅射冷卻效應造成日夜溫差過大，正值結果期卻因病蟲害造成大量落果，國民黨立委蘇清泉今天前往枋山芒果產地勘災，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助；農糧署副署長姚志旺說，已請果農向公所申報，災損若達開花結果率20%以上則全面通報。
蘇清泉上午偕枋山鄉代表會主席洪啟能，農會理事長戴正一及總幹事陳德慶前往枋山果園勘災，農友現場展示，扶著開花結果中的樹枝，只要稍微輕搖一下，樹枝上小花、結果即紛紛掉落。一年只靠一季採收的芒果因天候異常因素，遇病蟲害大爆發，農民心急如焚，憂慮全寫在臉上。
枋山果農指出，春節期間日夜溫差過大造成的病蟲害爆發，因相同天氣條件仍在延續，災損面積也不斷擴大，目前已知枋山鄉加祿、加合、枋山等地共300多公頃芒果產地受損，盼政府正視並從寬認定，給予現金補助，助農民度過難關。
農糧署副署長姚志旺下午南下與蘇清泉會面，雙方討論後達成共識，第一階段由受災戶向鄉公所通報，使用APP照相存檔，統計災損若達開花結果率20%以上則全面通報；蘇清泉要求，災害申報管理辦法不合時宜者應檢討改善，並請農試單位研議損害標準是否符合農民實際耕作狀況，應以照顧農民為優先，從寬認定。
蘇清泉說，不排除將在立院總質詢時當面向閣揆陳建仁提出抗議，強力監督政府，維護農民應有權益，絕不讓看守內閣在等待交接期間「擺爛」。
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