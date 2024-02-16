快訊

不斷更新／2024致富密碼「龍底加」！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

普丁頭號宿敵之死？俄官媒宣告「納瓦尼已經死亡」

普亭頭號政敵離世！納瓦尼流放北極圈死於「最嚴酷監獄」 生前最後狀態曝

屏東愛文芒果遇病蟲害大量落果 民代爭取天災現金救助度難關

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供

屏東是國內愛文芒果重要產區，春節期間因幅射冷卻效應造成日夜溫差過大，正值結果期卻因病蟲害造成大量落果，國民黨立委蘇清泉今天前往枋山芒果產地勘災，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助；農糧署副署長姚志旺說，已請果農向公所申報，災損若達開花結果率20%以上則全面通報。

蘇清泉上午偕枋山鄉代表會主席洪啟能，農會理事長戴正一及總幹事陳德慶前往枋山果園勘災，農友現場展示，扶著開花結果中的樹枝，只要稍微輕搖一下，樹枝上小花、結果即紛紛掉落。一年只靠一季採收的芒果因天候異常因素，遇病蟲害大爆發，農民心急如焚，憂慮全寫在臉上。

枋山果農指出，春節期間日夜溫差過大造成的病蟲害爆發，因相同天氣條件仍在延續，災損面積也不斷擴大，目前已知枋山鄉加祿、加合、枋山等地共300多公頃芒果產地受損，盼政府正視並從寬認定，給予現金補助，助農民度過難關。

農糧署副署長姚志旺下午南下與蘇清泉會面，雙方討論後達成共識，第一階段由受災戶向鄉公所通報，使用APP照相存檔，統計災損若達開花結果率20%以上則全面通報；蘇清泉要求，災害申報管理辦法不合時宜者應檢討改善，並請農試單位研議損害標準是否符合農民實際耕作狀況，應以照顧農民為優先，從寬認定。

蘇清泉說，不排除將在立院總質詢時當面向閣揆陳建仁提出抗議，強力監督政府，維護農民應有權益，絕不讓看守內閣在等待交接期間「擺爛」。

國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供
國民黨立委蘇清泉今天前往屏東枋山芒果產地勘查落果災情，蘇憂心果農整年心血化為烏有，盼政府從寬認定給予天災現金救助。圖／蘇清泉服務處提供

春節 災損 芒果 蘇清泉 農民 陳建仁

延伸閱讀

侯友宜屏東謝票 蘇清泉將接任縣黨部主委爭取年輕人支持

才剛開放輸陸…業界盛傳「陸又要封殺石斑」 蘇清泉斥假訊息

影／高價石斑重啟銷陸被綠酸賣台 蘇清泉：出賣台灣魚貨作伙來

周典論陪侯康造勢隔天被約談收押 地方藍營：激發「下架民進黨」動力

相關新聞

蚵仔吃到飽爆多人上吐下瀉疑食物中毒 屏衛生局勒令業者停業清消3天

春節期間有民眾到屏東縣東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，未料吃完後出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局表示，48人反...

高捷岡山路竹延伸線 岡山車站路段今開始行車測試

輕軌成圓後，高雄市政府接下來將力拚捷運紅線自南岡山站往北延伸一站至RK1岡山車站通車試營運，今天岡山車站路段捷運列車開始...

屏東愛文芒果遇病蟲害大量落果 民代爭取天災現金救助度難關

屏東是國內愛文芒果重要產區，春節期間因幅射冷卻效應造成日夜溫差過大，正值結果期卻因病蟲害造成大量落果，國民黨立委蘇清泉今...

屏菸「大武門音樂祭」2月24、25日登場 潮流音浪襲捲屏東

屏菸1936文化基地2月24、25日，迎來第二屆「大武門音樂祭 DAWU CLAN FESTIVAL」，匯聚海內外共20...

大樓磁磚頻掉落 屏東市「東方帝國社區」獲國土署補助

屏東市瑞光路二段與德豐街上「東方帝國社區」屋齡29年的12層樓電梯大樓，近年該大樓磁磚掉落情形嚴重有公共安全之虞，為改善...

流感、肺炎疫情未降 高市教育局要求校園落實防疫

入冬後流感及肺炎疫情至今方興未艾，今天是開學日，高雄市教育局長謝文斌前往田寮國中、阿蓮區復安國小關心開學防疫整備、午餐廚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。