2024年愛河創意造筏大賽 學生自力造筏盼贏大獎

為了讓民眾參與親水活動及擴增規律運動人口，提升水域安全觀念，高雄市運動發展局本周日將在愛河畔舉辦2024愛河創意造筏大賽，鼓勵團隊自行選擇材料創意自力造筏，最高可贏得一萬元獎金，高雄市橋頭國中一群學生特地組隊參加，他們以回收學校網球場飲水機的PC水桶作為主體，再用工程棄置的棧板木頭當作連接骨幹，連綁定的尼龍繩與回收的咖啡膠囊杯、廢棄的課桌椅、淘汰的學生帽等都是廢物再利用，全部都完成後，再運用理化課的浮力計算，預估出這艘船體可以搭載的承重力，學生們也都好期待可以實際下水搭乘這艘「風馳電掣橋頭號」。

橋頭國中校長蔡月梅表示，這群孩子在授課童軍課程的劉樂農老師帶領下，利用午休及寒輔課後的時間親手打造自己的船筏，充分發揮環保精神及展現跨域學習的成果，學生們不畏困難屢屢嘗試的互助精神，完成後更被燃起的滿滿成就感，希望他們參加比賽能順利完賽並抱回大獎。