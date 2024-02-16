寒假結束學童今開學 高市警動員展開護童檢測校安
過完春節假期寒假結束，今天國中、小學開學，高雄警方趁學生上學，啟動護童勤務，結合結合義警、導護志工與學校老師，在國小校門疏導交通，維護校園安全，希望學童快樂無憂開學。
高雄警方表示，學童上、下學期間，避免家長接送造成塞車情形，警方動員結合學校，執行「護童專案勤務」，強化路口交通疏導，配合學校交通動線協助人車疏導，確保通行順暢，避免上學尖峰交通壅塞打結，並規畫巡邏警組加強校園守望，注意周邊可疑人、事、物，讓學童與家長在上、下學路上都能看見警力。
高雄市少年警察隊今天也配合學校，檢測校園安全，與學校老師檢視錄影監視系統是否出現死角，以及針對校園周邊加強安全維護，並積極建立雙向校安通報機制，確保第一時間知悉校安動態、保護師生安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言