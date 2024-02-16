寒假結束學童今開學 高市警動員展開護童檢測校安

過完春節假期寒假結束，今天國中、小學開學，高雄警方趁學生上學，啟動護童勤務，結合結合義警、導護志工與學校老師，在國小校門疏導交通，維護校園安全，希望學童快樂無憂開學。

高雄警方表示，學童上、下學期間，避免家長接送造成塞車情形，警方動員結合學校，執行「護童專案勤務」，強化路口交通疏導，配合學校交通動線協助人車疏導，確保通行順暢，避免上學尖峰交通壅塞打結，並規畫巡邏警組加強校園守望，注意周邊可疑人、事、物，讓學童與家長在上、下學路上都能看見警力。