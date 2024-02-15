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黃色小鴨吸6百萬人潮觀光產值近百億 高雄訂房超過八成
黃色小鴨睽違10年再度蒞臨高雄，加上正值春節長假，高雄市觀光局估計有近600萬人潮湧入高雄，各飯店住房率破8成，觀光產值達近百億新台幣，也讓各相關業者在這農曆新年樂開懷。
自1月27日兩隻黃色小鴨進駐高雄愛河灣及16至18號碼頭樂園開幕後，隨即引爆全台追鴨熱潮，網路聲量更是頻占鰲頭。春節期間適逢冷氣團來襲，北台灣天氣濕冷，高雄相對暖陽高照、氣溫舒適，更加吸引國內外旅客到高雄走春、觀賞小鴨。
高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，2024高雄燈會開幕至今狂吸超過600萬遊客，除了近五成的外縣市遊客，還有世界各國的觀光客，為高雄飯店旅宿業開出紅盤，住房率高達8成以上，目前小鴨展出第19日，預估活動整體經濟效益新台幣已近百億。
高雄市觀光旅館公會陳素娟理事長表示，黃色小鴨進駐愛河灣以來，成功打造熱鬧年節氣氛，大幅提升旅宿業住房率。旅館公會周文彬理事長則表示，活動整體規劃成功引客至高雄港區及駁二特區，部分飯店更是均達滿房。
高雄市民宿發展協會理事長鄭啟聰也說，除市區民宿住宿人潮滿滿外，旅客也順遊北高雄、東高雄及原鄉地區等地走春，帶來大量觀光產值。高雄萬豪酒店春節期間有幾天住房率突破九成，不少遊客更是專程在214情人節這天到訪愛河灣，捕捉雙鴨放閃的恩愛畫面。
另高雄捷運與輕軌同樣受惠於黃色小鴨的威力，超萌小鴨輕軌列車帶動運量爆發性成長，春節期間比去年同期運量飆漲62％，捷運部份也順勢成長24％。
而高雄港周邊商圈更是人潮滿溢，搭配行駛在旗津、鼓山及棧貳庫的海上巴士、黃色小鴨渡輪「雄棧一號」及金棧遊港船，幾乎班班客滿。更有不少觀光客在下船後，直奔旗津海產街、棧貳庫、駁二藝術特區、大港倉410等地消費，黃色小鴨成功為高雄帶動龐大觀光人潮錢潮的實績。
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