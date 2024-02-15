影／「臥虎藏龍」青冥劍鑄者逝世 3年前宣傳片段流出

因鑄造電影「臥虎藏龍」主角李慕白（周潤發飾）佩劍「青冥劍」而聲名大噪的鑄劍大師郭常喜，驚傳在小年夜（8日）驚傳過世，享壽78歲。兩年多前曾與其合作宣傳高雄流行音樂中心的高雄市文化局表示，聽聞郭常喜老師的離開，深感不捨與婉惜。

高雄市文化局曾在2021年邀請郭常喜先生與樂團「大象體操」，共同拍攝高雄流行音樂中心形象影片。當時郭老先生精神狀態良好，一句台語南部腔的「你們都準備好了逆」，讓許多網友印象深刻，當時高齡75歲的他在鏡頭前仍然手持鑄器，站在熔爐前，揮汗敲打兵器，那規律的節奏聲與搖滾樂融為一體。

文化局副局長簡美玲表示，2020、2021年時郭常喜老先生還有透過文化局向文化部申請一些地方文物推廣經費，但近2年都沒來申請，就有聽聞老人家身體不太好，去年文物館也停業。

對於郭常喜老師的離開，文化局深感不捨與婉惜，感念郭老師畢生致力於兵器教育文化傳承，並不斷研習新技法，將兵器結合歷史推廣刀劍製作工藝，其作品已達世界級收藏水準，並透過各式展示及鍛造工藝體驗，讓大家認識傳統打鐵工藝的新境界。

郭常喜老先生一生以推廣刀劍工藝文化為志業，2002年於高雄茄萣區成立「郭常喜藝術兵器文物館」，是全台唯一兵器主題展覽館，更在2008年榮獲國立台灣工藝研究發展中心頒授的「台灣工藝之家」殊榮。

為推廣兵器工藝文化，高雄市文化局曾協助「郭常喜藝術兵器文物館」爭取文化部地方文化館計畫補助，於2017-2022年連續六年獲得文化部補助，讓資源得以挹注在郭常喜老師最鍾愛的兵器工藝研習的推廣教育工作。