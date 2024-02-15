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曾為李安「臥虎藏龍」鑄造青冥劍 台灣鑄劍大師郭常喜驚傳離世

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
鑄劍師郭常喜手持的青冥劍，曾在導演李安的電影臥虎藏龍中現身。聯合報系資料照片／記者黃宣翰攝影
鑄劍師郭常喜手持的青冥劍，曾在導演李安的電影臥虎藏龍中現身。聯合報系資料照片／記者黃宣翰攝影

曾幫導演李安「臥虎藏龍」一片打造青冥劍及400多件兵器的鑄劍大師郭常喜，驚傳在小年夜過世，享壽78歲，地方惋惜，台灣痛失一名國寶級鑄劍大師。

住高雄茄萣區的郭常喜，三代都是鐵匠，他承襲世傳刀劍工藝，早年製作高精密工業用刀，曾赴日學習鑄劍技術，並到大陸收集寶劍名刀等書籍文獻，仿古代名劍鑄造成各式兵器，得獎無數。

郭常喜於1990年成立興達港刀鋪，1993年研發出摺疊鋼成功，隔5年研發出可控紋路摺疊鋼，2002年成立郭常喜藝術兵器文物館，2008年獲國立台灣工藝研究發展中心頒授為「台灣工藝之家」。

他在地方致力推廣刀劍工藝，後來因緣際會與到國際知名導演李安結識，受託為電影「臥虎藏龍」一片打造400件兵器，其中以周潤發飾演的李慕白所持的青冥劍最為知名，「臥虎藏龍」橫掃國際影展，掀起一片武俠熱，據知郭常喜自此接獲不少大陸訂單，也有人慕名到興達刀鋪向他學藝。

不過地方人士透露，高齡70多歲的郭常喜，約半年前經常摔倒，身體大不如前，常進出醫院，小年夜時離世，家人低調不願叨擾各界，至今才傳出離世消息。

一代鑄劍大師郭常喜（右）傳於小年夜離世，地方人士惋喜不已。圖／本報資料照
一代鑄劍大師郭常喜（右）傳於小年夜離世，地方人士惋喜不已。圖／本報資料照

國寶 小年夜 李安

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