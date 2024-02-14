影／歡度情人節 愛河黃色小鴨kiss秀恩愛
今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧，還有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。高雄市府也安排雙鴨遊港過程並將全程直播，讓大家可以度過浪漫的情人節。
慶祝西洋情人節，高市府今安排進駐愛河灣的2隻黃色小鴨團聚親吻，今午1點30分起到4點30分，小鴨將從高雄旅運中心旁的高雄港18號碼頭出發，遊經高雄展覽館、鼓山魚市場、棧貳庫、鯨魚堤岸、音浪塔。今早10點及鴨皮檢查等進行充氣及下水作業，下午1點30分遊港，最後在高雄流行音樂中心與原音浪塔前的另隻小鴨會合，與大家共度情人節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言