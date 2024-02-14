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影／歡度情人節 愛河黃色小鴨kiss秀恩愛

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影

今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧，還有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。高雄市府也安排雙鴨遊港過程並將全程直播，讓大家可以度過浪漫的情人節。

慶祝西洋情人節，高市府今安排進駐愛河灣的2隻黃色小鴨團聚親吻，今午1點30分起到4點30分，小鴨將從高雄旅運中心旁的高雄港18號碼頭出發，遊經高雄展覽館、鼓山魚市場、棧貳庫、鯨魚堤岸、音浪塔。今早10點及鴨皮檢查等進行充氣及下水作業，下午1點30分遊港，最後在高雄流行音樂中心與原音浪塔前的另隻小鴨會合，與大家共度情人節。

今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是2/14西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，祝福天下有情人永浴愛河，現場擠爆上萬名群眾拿出手機拍攝，場面十分熱鬧。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，並由拖船拉著遊高雄港。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影
今天是西洋情人節，在高雄愛河灣展出的兩隻黃色小鴨今天下午玩起「合體KISS秀」，大秀恩愛，有情侶感受到浪漫氣氛也忍不住玩起親親。記者劉學聖／攝影

情人節 愛河 高雄流行音樂中心

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