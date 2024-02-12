潮州過年除了年街 12、13日還有情人節粉紅泡泡市集

屏東縣潮州鎮每年春節舉辦潮州年街熱鬧萬分，今年從除夕到初四，一連五天，單日湧入逾6萬人次。年假雖接近尾聲，潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。

潮州鎮公所表示，今年2月14日剛好遇上大年初五，鎮公所在日式建築文化園區提前舉辦粉紅泡泡市集，準備各種專屬市集主視覺拍貼機，邀請情侶、朋友，一家大小來拍照、逛市集，將過年最美好的畫面記錄下來。