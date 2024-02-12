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潮州過年除了年街 12、13日還有情人節粉紅泡泡市集

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州鎮每年春節舉辦潮州年街熱鬧萬分，今年從除夕到初四，一連五天，單日湧入逾6萬人次。年假雖接近尾聲，潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。

潮州鎮公所表示，今年2月14日剛好遇上大年初五，鎮公所在日式建築文化園區提前舉辦粉紅泡泡市集，準備各種專屬市集主視覺拍貼機，邀請情侶、朋友，一家大小來拍照、逛市集，將過年最美好的畫面記錄下來。

粉紅泡泡市集有四個小活動，只要穿情侶衣可到服務台兌換現金兌換券使用（換完為止），現場有日式和服體驗區，可以來點不一樣的情侶裝；小朋友到市集可到服務台玩抽抽樂，準備不同面額折價券，讓小朋友抽；現場按讚或追蹤Facebook、Line、Instagram，潮州日式建築文化園區帳號，就可以獲得限量款明信片（換完為止）；集點樂，只要消費一家攤商，就能得到一張兌換券，集滿五張就可得到限量市集環保袋（換完為止）。

年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供
年假雖接近尾聲，屏東縣潮州鎮公所今12日、13日，在潮州日式建築文化園區舉辦粉紅泡泡市集，一早湧入不少人潮，提前感受情人節粉紅泡泡。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣 情侶 日式建築

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