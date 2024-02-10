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窗台變成菜圃 高雄新上國小10年食農教室

中央社／ 高雄10日電

高雄推動食農教育有成，都會、偏鄉學校各自發展出富有在地特色的食農課程。新上國小去年將9年歷程出版成書「一步蔬果‧小農雜學力：第一本校園食農全紀錄」。

新上國小食農教育的起點，是一批農業局10年前送來的種子，成了啟發學校推動食農教育的種苗，教室前的窗台花圃變成農田，而今新上國小已發展出系統化食農校訂課程，學生甚至在校內成立產銷公司。

新上國小校長王彥嵓告訴中央社記者，自己2018年從彌陀國小調任至新上國小，在得知這個都會型學校有食農課程，他結合自己過去在彌陀國小推動食農、餐桌美感教育經驗，將食農教育制定為校訂課程，將食農教育系統化，從播種、採收、銷售處處皆課程。

王彥嵓笑著說，剛開始老師多採用種子，但種子發芽率不高，做起來就沒成就感，「我待過鄉下知道，農夫都是買菜苗」，將種子改為菜苗後，師生種得更有成就感，每一季都規劃不同的植物種類，有些班級種葉菜類，也有班級種水果、香草植物。

「食農教育能延伸的課程遠比想像多」，王彥嵓說，從產地到餐桌，老師也和學生討論碳排放、味覺、烹飪和銷售，一連串的課程串起實作與理論，連在作物上覓食的菜蟲、鳥類都是生態體驗的一環，「孩子再也不用靠養蠶寶寶體驗生命教育」，還有學生替小鳥做鳥屋。

食農教育讓學生不再只是從書中了解食材，而是真的看到、摸到這些作物，自主多元的栽種讓學生從播種開始變有責任感，更更順勢延伸出產業鏈，像是花草植物可製成茶包，「每次採收販售都秒殺，學校也跟學生契作，作為伴手禮送給貴賓。」

王彥嵓說，從課程中學生多了責任感、觀察力，「你不認真照顧作物會被其他小朋友唸，做得好的還會被別組挖角」，小型的社會體驗在食農教育中實踐。

新上國小將食農教育的場域擴及至社區，找來餐廳帕莎蒂娜主廚分享料理色香味，更與有機農園合作，讓學生深入了解有機耕作對環境的益處。

王彥嵓說，最近師生開始種香蕉，一來香蕉是台灣重要作物，可討論台灣的經濟作物發展；另外台灣越來越多新住民，在東南亞香蕉會入菜料理，在採收時也將融入東南亞文化課程。

東南亞 食農教育 香蕉

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