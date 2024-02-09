影／偶像洛史都華不來高雄 陳其邁大呼可惜
台灣歌迷敲碗期待的國際搖滾巨星洛史都華，以「不可抗力」原因取消今年3月高雄演唱會場次，讓歌迷大失所望，高雄市長陳其邁也大嘆可惜，但他表示，高雄3月仍有多場型演唱會，會做足準備，也期待洛史都華有機會再訪台灣。
「搖滾公雞」稱號的國際巨星洛史都華，今年3月原定展開亞洲巡迴，卻在演唱會前夕，取消馬來西亞、泰國、香港、菲律賓及台灣等5個國家演出，包括高雄場，讓歌迷們好惋惜。
陳其邁今早到左營警分局慰訪員警，他受訪時說，市府有收到主辦方通知，因為不可抗力的因素，洛史都華取消5站亞洲巡迴演出，真的非常遺憾，「我也想去看，這個是我們的偶像，但是很可惜」，只能期待未來仍有機會能再來台灣。
不過他也預告，高雄3月仍有五月天、大港開唱、櫻花祭等精彩演唱會，今年一整年也有許多大型團體會來，高雄期待有各種不同的文化演出，當然也期待一些天團，大家喜歡的樂團，都能夠來到台灣，「高雄會做好準備」。
陳其邁說，高雄辦演唱會接待國際知名巨星，不只是出租場地，主辦單位對會場、交通疏散，甚至洗手間沖水馬桶水量都要求，高雄已有一套標準作業流程，「連台北都沒做到這樣」。
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