美濃賞花看豬八戒吃番茄 杉林花海情人節開放自由採

農曆新年假期即將到來，往年總吸引大批民眾前往拍照打卡的高雄美濃、杉林兩地的花海也已準備就緒。今年美濃不僅有美不勝收的花田景觀，還有藝術家團隊將農村的稻草、麻繩、竹子等自然素材及農特產融合而成的裝置藝術。杉林廣達29公頃的花田，更在大年初五2月14日西洋情人節當天開放民眾採花。

今年新春期間遊客一定要來高雄美濃、杉林走春看花，不僅僅有美麗的花海景觀，美濃區公所更在美濃湖畔設置多組裝置藝術，供人當網美拍照打卡。美濃區長謝鶴琳表示，這次找來藝術家利用 1 萬多片的綠色竹片製作「水蓮龍」，完全手工編織，3 米高、5 米長形似水蓮交錯 織節而成巨龍，象徵龍年欣欣向「龍」的美意。

另外在美濃湖畔還有經典西遊記人物，唐三藏頭戴客家花布帽，沙悟淨身穿藍衫，肩扛美濃147米，孫悟空的造型亦結合藍染花布，代表美濃傳統文創產業，貪吃的豬八戒雙手捧在地特產橙蜜香番茄，大快朵頤的模樣也相當可愛。

而在杉林區的花田今年有四個花區，有月光花區、月眉花區、杉林大橋花區及新莊幸福田花區，總面積29公頃。主花區「月光花區」，位在杉美路兩旁，一邊種植向日葵，一邊種植波斯菊及百日草，杉林花海的「百日草色帶」是遊客必打卡的景點。

花期最後一天2月14日，正值西洋情人節，杉林區公所更大方開放民眾前往採花，想拈花惹草的民眾可以來玩一玩。

另外春節期間（2月8日至14日），杉美路樂善堂紅綠燈小公園處有個「杉林春節花海小農市集」，喜歡杉林農特產的遊客們可以在此買到紅孩兒木瓜、絲瓜、白玉苦瓜、一品南瓜、玉女小蕃茄、橙蜜香小蕃茄、玉女蕃茄等等，琳瑯滿目的杉林冬季瓜果。

美濃四大花區：

1. 湖畔花區 (美濃湖南側）

2. 旗美花區 (旗美商工前）

3. 茶亭花區 (美農夜市水圳旁）

4. 福安花區（福安里市區周遭中山路沿線）

杉林花海四大花區：

1.月光花區（181縣道）

2.月眉花區（賀買超市）

3.杉林大橋