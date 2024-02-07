屏東迎新春 花藝妝點8景點

春節將到，屏東縣文化處即起到25日在屏菸1936文化基地、勝利星村、遺構公園、佳冬楊氏宗祠、竹田驛站、原恆春郡役所官舍、吾拉魯滋部落文物館、屏東戲曲故事館等景點，推出「春暖花開，文資綻放」主題展，邀花藝師利用在地花材或剪紙技法結合人文景觀，創作繽紛美麗的裝置藝術。

屏東縣文化處表示，屏菸入口處以「龍」為主題，巧妙布置龍身穿越於1936基地之間，並以三爪金龍、小葉玉葉金花、朱蕉等草花展現龍麟，以「龍躍屏菸」意象喜迎龍年，服務中心旁的花瀑則有「繁花築錦」的節慶感。

勝利星村的花藝燈飾入夜更亮眼，其中遺構公園「村燈賜福」作品以傳統宮燈融合剪紙技藝展現，透過不同內容的燈籠寄託心中願望。原恆春郡役所官舍則以日式木作迴廊結合吊掛式花藝，設計「吹風吹 花滿天」作品，創造穿越浪漫繁花隧道般的景致，另以熱帶葉材為基底，搭配不同色彩熱帶仿真花卉，上演色彩美學。

佳冬楊氏宗祠以大紅燈籠和仿真玫瑰彰顯迎賓的喜氣。圖／屏東縣政府文化處提供

竹田驛站的「再現金色年代」，以稻禾與竹田米倉的印象產生時空鏈結；佳冬楊氏宗祠「滿牆花開 春意盎然」作品，以大紅燈籠和仿真玫瑰呈現迎賓喜氣；吾拉魯滋部落文物館由4個花環象徵4大社，代表4社的融合共生。