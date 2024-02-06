霾裡看鴨！環團籲鋼鐵業加嚴管制 中鋼：逾831億改善空汙成果顯著

黃色小鴨正在高雄展出，但空氣品質狀況不佳，觀光客猶如霾裡看鴨。地球公民基金會表示，鋼鐵業在高雄空汙及碳排量驚人，依環境部2022年公告，中鋼是高雄的排放冠軍，直接、間接年排放量近2000萬公噸CO2e（二氧化碳當量），全國排名第2，市府要加嚴管制高雄鋼鐵業，別讓空汙壞了觀光效益。中鋼說，已投資逾831億元改善空汙，成果顯著。

地球公民基金會說，黃色小鴨自1月27日開展後的10天間，高雄的空品狀況不佳，10天中就有8天空氣品質指標AQI達橘色提醒，甚至部分時段的部分測站達到紅色警示。

地球公民基金會執行長王敏玲說，環保局統計高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準一旦通過，加嚴標準帶來每年減污效益約1379公噸的空氣汙染物，包括粒狀物、氮氧化物及硫氧化物，不過這幾年歷經5次研商公聽會，仍無法完成修法，導致現行的排放標準遲遲未能加嚴。

中鋼說，自建廠以來即追求環境管理及清潔生產的目標，截至去年底止，投資各類環保設施累計逾831億元，2002年至2023年期間，整體空汙改善成果顯著，包括粒狀物減量78.7%、硫氧化物減量70.8%、氮氧化物減量59.7%、揮發性有機物減量88.3%。

中鋼也響應高雄市政府號召加入脫煤減碳行列，2021年8月已停止汽電共生鍋爐使用燃煤發電，以降低空汙及溫室氣體排放，停用燃煤後每年減少二氧化碳34.0萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164.0噸及氮氧化物281.7噸。

中鋼近年來更加大力度務實推動節能減碳工作，包括製程精簡改善及應用智能化技術進行加熱爐燃燒溫度調控。中鋼自2004年至2023年總計完成2114件減碳方案，減碳量達到每年322.9萬噸。