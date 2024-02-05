近幾年藝術彩繪景點越來越夯，義守大學新媒體設計學系的學生攜手屏東縣鹽埔鄉公所，在鄉公所旁的道路彩繪立體創作，由於此道路為平日洽公民眾與附近學生的通勤要道，學生只能利用周末假日封街彩繪，他們花了近2個月的時間完成嘔心瀝血之作，也成了熱門打卡地點。

義守大學新媒系大三學生以「我愛鹽埔」為主題，在屏東鹽埔鄉公所旁路上創作四幅立體彩繪圖，以鹽埔鄉的「過去、現在、未來」做創意延伸，繪製牛拉鹽車表示鹽埔地名的由來，另一幅大型的泰國蝦彩繪，則代表鹽埔鄉現在主要產業的意象；最後以AI科技的視覺效果搭配鹽埔鄉特色景點「龍貓隧道」，展現未來科技與在地結合。

團隊成員東恩綺表示，父母親在屏東縣內擔任國小教師，彩繪完後全家特地前往欣賞，父母看見她發揮所長並運用在社區服務上，感到非常欣慰與開心。簡巧伃、高毓謙和鄭聿晴表示，頂著烈日彩繪很辛苦，大多時候又都是蹲著彩繪，整天下來雙腿已無力。他們笑著說雖然有點職業傷害，但看到成品以及經過民眾的讚嘆，這一切的辛苦都值得了。