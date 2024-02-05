快訊

智利史上最烈野火：3日至少奪112命，聖嬰年的熱浪悲劇？

台糖瘦肉精事件延燒 藍委批：盧秀燕變王必勝肉中刺？

是否藍白合國民黨內湧現鷹、鴿派 召委選舉提好提滿8位？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大生封街創作大顯身手 立體藝術彩繪成屏東鹽埔地標

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
義大學生以「我愛鹽埔」為主題，在道路上創作四幅立體彩繪圖。記者蔡世偉／翻攝
義大學生以「我愛鹽埔」為主題，在道路上創作四幅立體彩繪圖。記者蔡世偉／翻攝

近幾年藝術彩繪景點越來越夯，義守大學新媒體設計學系的學生攜手屏東縣鹽埔鄉公所，在鄉公所旁的道路彩繪立體創作，由於此道路為平日洽公民眾與附近學生的通勤要道，學生只能利用周末假日封街彩繪，他們花了近2個月的時間完成嘔心瀝血之作，也成了熱門打卡地點。

義守大學新媒系大三學生以「我愛鹽埔」為主題，在屏東鹽埔鄉公所旁路上創作四幅立體彩繪圖，以鹽埔鄉的「過去、現在、未來」做創意延伸，繪製牛拉鹽車表示鹽埔地名的由來，另一幅大型的泰國蝦彩繪，則代表鹽埔鄉現在主要產業的意象；最後以AI科技的視覺效果搭配鹽埔鄉特色景點「龍貓隧道」，展現未來科技與在地結合。

團隊成員東恩綺表示，父母親在屏東縣內擔任國小教師，彩繪完後全家特地前往欣賞，父母看見她發揮所長並運用在社區服務上，感到非常欣慰與開心。簡巧伃、高毓謙和鄭聿晴表示，頂著烈日彩繪很辛苦，大多時候又都是蹲著彩繪，整天下來雙腿已無力。他們笑著說雖然有點職業傷害，但看到成品以及經過民眾的讚嘆，這一切的辛苦都值得了。

鹽埔鄉長呂家萱表示，透過彩繪藝術成為地標，讓大家更認識屏東縣鹽埔鄉，為在地帶來觀光人潮外，與義守大學的合作，提供給年輕世代發揮創意的平台，無論是為地方產業還是人才培育都是雙贏。

義大新媒系師生在創作期間，需長時間蹲著彩繪，雖然腰酸背痛，但成果大受好評，覺得一切都值得。記者蔡世偉／翻攝
義大新媒系師生在創作期間，需長時間蹲著彩繪，雖然腰酸背痛，但成果大受好評，覺得一切都值得。記者蔡世偉／翻攝
義守大學攜手屏東鹽埔鄉創作立體藝術彩繪，成為當地打卡景點之一。記者蔡世偉／翻攝
義守大學攜手屏東鹽埔鄉創作立體藝術彩繪，成為當地打卡景點之一。記者蔡世偉／翻攝
學生與時間賽跑，不畏艱辛頂著烈日彩繪，順利將四幅創作完成。記者蔡世偉／翻攝
學生與時間賽跑，不畏艱辛頂著烈日彩繪，順利將四幅創作完成。記者蔡世偉／翻攝

屏東縣 彩繪 義守大學

相關新聞

水下噪音威脅鯨豚、海龜生存 中山大學發表工具書提醒不足

中山大學海下科技研究所助理教授魏瑞昌與校友知洋科技公司總經理湛翔智，為國內水下噪音專家，共同發表《鯨聲鯨視必修課》，這是...

高雄都會公園二期缺乏植被、落葉多 民眾怒：差別待遇

位於楠梓、橋頭交界的高雄都會公園占地95公頃，是北高雄重要的森林公園與人文據點，不過在15年前設立的二期園區卻頻遭民眾抱...

高市181線月光一橋拓寬通車 美濃杉林賞花更便利

高雄市杉林區市181線月光一橋，鄰近月光山隧道，但月光一橋及前後路段因路型彎曲造成視線不佳，市府進行拓寬工程並將路型修正...

高市荖濃溪河道築堤蓄水近期完工 提升抗旱能力

為有效利用水源，高市府在中央補助下於荖濃溪河道內築堤蓄水，以提升荖濃溪抗旱能力，並有效補注高屏溪流域地下水資源，約可蓄達...

義大生封街創作大顯身手 立體藝術彩繪成屏東鹽埔地標

近幾年藝術彩繪景點越來越夯，義守大學新媒體設計學系的學生攜手屏東縣鹽埔鄉公所，在鄉公所旁的道路彩繪立體創作，由於此道路為...

高市農業局攜手量販業者 首推碳足跡小番茄上架銷售

高雄市農業局輔導在地農民及農民團體申請碳足跡標章，並聯手國內量販通路推廣，即日起印有碳足跡標籤「金瑩」及「玉女」小番茄首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。