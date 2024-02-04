大陸新住民吳明輝繞半個地球 落腳高雄社大傳承好滋味

大陸新住民吳明輝年輕時移民到中美洲玻利維亞，在那裡認識來自台灣的丈夫共組家庭，因公婆年長決定返回高雄定居。燒出一手好菜的她，擔任岡山社區大學新住民多元文化講師，開設「在餐桌與世界相遇」課程，道地的上海餃子、山東包子，和西班牙、泰式異國風味餐等，每回開課詢問度都破表。

吳明輝是上海姑娘，除了好吃的餃子，她最自豪的是近40道的私房菜，家人與朋友、客人都說超好吃。有傳承母親手藝的餃子，還有令人食指大動的去骨醬鴨、鮮蝦粉絲、三色金沙蛋，以及令人再三回味的上海風味鍋貼、韭菜盒等。只要看到大家吃完滿足的笑容，就是她最大的快樂。

從上海到南美洲，再從南美洲來到高雄，吳明輝從小喜愛閱讀與寫作，寫一手好毛筆字。她說，其實自己原來完全不會做菜，因懷念母親的好手藝，於是從頭用心學習，逐漸做出屬於自己獨特的料理，累積許多忠實顧客。

吳明輝在自家院子北辰鐵馬驛站接單辦桌料理，成立飛燕築巢、輝姐食堂品牌，長期擔任岡山社大新住民多元文化講師，熱衷燕巢、岡山在地事務，尤其積極守護新住民權益與發聲，參與包含燕巢圖書館、區公所、社會局等單位事務與志工。

她在岡山社大開設的「在餐桌與世界相遇」課程，除了傳授道地的上海、山東料理包、餃子與等，並有西班牙、泰式料理等異國風味餐，透過舌尖上的味道帶大家認識不同地區的家鄉料理。課程以實作異國料理為主體，融入民俗文化分享，尤其好吃的餃子與生煎包、酥炸茄盒等，常有人聞香而來。新課程將於5月2日至6月6日下午1點半至4點半開課，上課地點在高雄市立圖書館永安分館，