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岡山魚市場 水產供應穩定

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

岡山魚市場啟用3年多，漁業署、海洋局農曆年前視察魚貨交易量能，象徵吉祥及好兆頭的黃金鯧、石斑魚等供應量穩定，每日預估增加供應量30％以上。海洋局表示，沿岸近海現撈及冷凍魚貨供應充裕，去年岡山魚市場交易量3727公噸，已成南台灣消費地魚市場拍賣主力。

年關將近，漁業署長張致盛、高市海洋局長黃登福昨天清晨前往岡山魚市場，實地了解南部地區魚貨供銷情形。魚市場人員報告，岡山魚市場占地近2公頃，2020年3月1日啟用迄今穩健營運，供貨商來自全台各地，拍賣交易種類從養殖、沿岸近海現撈及冷凍魚貨等應有盡有。

高雄市政府海洋局說，年節期間可多選購價格親民、品質優良的國產養殖魚貨，海洋局所轄7間魚市場春節前加強快篩檢驗，目前各魚市場檢驗結果均符合規定，民眾可以安心採購。

張致盛說，非常感謝高雄市政府、魚市場等相關人員在春節前夕協助加強調配漁產品供應，滿足消費需求。漁業署表示，已督導全台13處批發魚市場加強供應調配，並請各縣市政府強化與鄰近市場間橫向聯繫，漁產品每日預估增加供應量30%以上，充分滿足消費需求。

岡山 漁業署 高雄市

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