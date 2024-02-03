漁業署長視察岡山魚市場 春節漁產品供應量日增3成

年關將近，為了解南部地區魚貨供銷情形，漁業署長張致盛今天凌晨與高市海洋局長黃登福等人前往高雄岡山魚市場視察。漁業署表示，已督導全台13處消費地批發魚市場加強供應調配，並請各縣市政府強化與鄰近市場間橫向聯繫，漁產品每日預估增加供應量30%以上，可充分滿足民眾消費需求。

漁業署說，岡山魚市場佔地近2公頃，自2020年3月1日啟用迄今穩健營運，供貨商來自全台各地，拍賣交易種類從養殖、沿岸近海現撈及冷凍魚貨等應有盡有，供應充裕無虞。

漁業署表示，為保持魚貨品質與鮮度，岡山魚市場導入冷鏈與衛生檢驗等硬體設備，確保漁產品安全衛生，去年岡山魚市場交易量約為3727公噸，已成為南臺灣消費地魚市場主力，有效增加南部地區魚貨拍賣與交易量能，對市府海洋局與魚市場團隊努力給予正面肯定。

高雄市政府海洋局說，在年節期間可多選購價格親民、品質優良的國產養殖魚貨，海洋局請所轄7間魚市場嚴加把關，在春節前加強對魚貨進行快篩檢驗，確保水產品衛生安全，目前各魚市場檢驗結果都符合規定，民眾可以安心採購新鮮、優質的魚貨，歡慶新年。

漁業署長張致盛、副署長王正芳等人繼上週視察臺北魚市場及三重示範魚市場後，今天凌晨在高市海洋局長黃登福、主任秘書洪耀庭、岡山魚市場股份有限公司蔡清國董事長及沈益平總經理等人陪同下，前往高雄岡山魚市場視察。