高雄光電停車場 遭批沒需求硬蓋

高雄市政府2022年把興達港附近2000多坪土地，租給業者設置興達港光電停車場，民代質疑，停車場從前年2月蓋好近2年，卻未開放停車，是賤租市有土地、沒需求還硬蓋，要求市府檢討。

交通局說，興達港光電停車場是為鄰近海洋科技產業創新專區，日後發展的停車需求設置，市府零出資，每年收益108萬，節省管理空地經費。

興達港光電停車場位於興達港旁，要從海洋科技產業創新專區對面小路進入，茄萣區在地民眾也不一定知道確切位置，2022年2月完工，太陽能板開始運作，但停車場卻遲未開放提供民眾停車，去年8月還被媒體拍到停車場周圍雜草叢生、一片荒涼，當地居民也說，停車場的位置太遠，不會想去停車。

高雄市議員邱于軒說，興達港光電停車場蓋好後沒有停車需求，至今未啟用，廠商僅以每月108萬元租金，就能承租2000多坪土地做光電發電，市府應檢討究竟算不算「賤租市有土地」，若停車場沒用途，是否應土地變更，而非為發展綠電、每年為省10多萬的除草費，變相賤租市有地，她要求交通局通盤檢討。

交通局副局長劉建邦說，配合海洋科技產業創新專區的發展，交通局將茄萣興達港碼頭西側周邊未開闢的停車場用地標租給廠商，由廠商建置太陽光電停車場，日後若有停車需求，會開放。

高雄海洋科技產業創新專區位於茄萣區興達港，是行政院2017年核定前瞻基礎建設計畫綠能建設項目之一。管理單位是財團法人金屬工業研究發展中心，副處長余雅惠說，專區2021年1月營運，因應離岸風電人才培訓及技術研發，招商進度達94%，進駐廠商以離岸風電運維供應鏈產業為主，專區內有231個停車位。

經濟部能源署組長陳崇憲表示，專區內停車位置足夠，只有辦大型活動，才需用到外面停車場。