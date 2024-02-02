高雄光電停車場蓋好2年仍未開放停車 議員要求檢討

高雄市政府把興達港附近2000多坪土地，租給業者設置興達港光電停車場，民代質疑，停車場從前年2月蓋好已近2年，卻仍未開放停車，根本是沒有需求還硬蓋，要求市府檢討。交通局說，興達港光電停車場是為了鄰近的海洋科技產業創新專區，未來發展後的停車需求設置，市府零出資，每年收益108萬，也節省管理空地的經費。

興達港光電停車場2022年2月完工後，太陽能板開始運作，但停車場卻遲遲未開放供民眾停車，去年8月甚至還曾被媒體拍攝到停車場周圍雜草叢生、一片荒涼，當地居民也說，停車場的位置距離太遠，不會想去停車。

高雄市議員邱于軒說，興達港光電停車場因為沒有停車需求，1年多沒有車子停過，市府甚至連廠商光電受益都不清楚，為沒有需求，至今仍未啟用，但廠商僅以每月108萬元租金，就能承租2000多坪土地做光電發電，市府應好好檢討究竟算不算「賤租市有土地」。

邱于軒表示，如此大片積的市有土地若要出租做太陽能、光電應評估是否符合效益，若停車場沒用途，是否應土地變更？而非為了發展綠電、每年為省10多萬的除草費，變相賤租市有土地，她要求交通局通盤檢討。

高雄市交通局副局長劉建邦說，興達港光電停車場源於2019年交通局配合市府推動「創能經濟太陽光電計畫」，為配合海洋科技產業創新專區的發展，交通局將茄萣興達港碼頭西側週邊未開闢的停車場用地標租給廠商，由廠商建置為太陽光電停車場。

劉建邦表示，興達港光電停車場市府零出資，每年收益108萬，不僅活化了市有土地資源有權利金收入外，更節省交通局管理空地的人力與經費；目前能源局海洋產業創新園區仍在招商階段，停車需求暫不高，因此暫未開放停車。