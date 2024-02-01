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涉貪收押近11個月交保 長治鄉長古佳川今復職：持續捍衛清白  

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長治鄉長古佳川涉貪案收押近11個月，昨天法院裁定30萬元交保，今天下午復職。圖／取自古佳川臉書
屏東縣長治鄉長古佳川涉貪案收押近11個月，昨天法院裁定30萬元交保，今天下午復職。圖／取自古佳川臉書

屏東縣長治鄉長古佳川涉貪汙案，法院收押近11個月後，法院裁定古30萬元交保。古佳川今天下午恢復鄉長職務，對於涉貪，古佳川強調他做事清清白白，對於外界稱他買張惠妹演唱會門票報公帳，他說他買的是張惠妹演唱會的外套，作為公務識別使用，未違法，他會持續捍衛清白。

古佳川去年3月遭檢方偵辦，檢方起訴，古佳川在2020年到2021年間，以不實單據核銷其父親的生日宴會餐費、張惠妹跨年演唱會紀念品等涉案貪汙罪，先將負責承辦業務的鄉公所張姓課員聲押再轉為汙點罪人，檢方起訴後，移審法院，法院續押，昨天法院審理終結，裁定古佳川30萬元交保，全案定3月14日下午宣判。

古佳川昨交保後，向縣府申請復職，預計今下午兩點半舉行復職典禮。對檢方起訴他貪汙，古佳川喊冤，他會捍衛自己清白，尊重司法。

古佳川說，他當時收押，一直聽到偵查不公開，但卻有很多錯誤假訊息發布，都是對當事人很不利，受到不公平對待。他根本沒有買張惠妹的演唱會門票，是張惠妹演唱會的外套，用來作為跑行時公務識別使用。

屏東縣長治鄉長近20年來，連三任鄉長涉貪判刑或遭羈押，國民黨籍前鄉長邱永安涉賣官收賄案被判刑7年8個月確定。接任的民進黨籍前鄉長許玉秀涉貪，一、二審判刑8年；許玉秀在羈押期間縣府指派民進黨籍代理鄉長李新煌，又爆出李新煌在擔任麟洛鄉長時收取工程回扣，判刑7年定讞，入監服刑；無黨籍古佳川這屆連任長治鄉長，古曾是民進黨員，這次捲入貪汙案。

演唱會 鄉長

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