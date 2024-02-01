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高市再生水廠施工 縮減車道惹民怨

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄市岡山區公園西路，因為橋頭再生水廠集水管線工程，雙向2車道變成雙向1車道，地方抱怨連連。記者王勇超／攝影
高雄市岡山區公園西路，因為橋頭再生水廠集水管線工程，雙向2車道變成雙向1車道，地方抱怨連連。記者王勇超／攝影

高雄市府配合台積電高雄設廠供水需求，推動再生水廠，橋頭廠去年4月動工，楠梓廠昨簽約，2030年兩廠每天可供10.5萬噸再生水給台積電，但橋頭廠去年底挖路展開集水管線工程，造成岡山區部分道路車道縮減，居民抱怨不便，憂心楠梓廠集水管線施工後，交通將陷入黑暗期，議員要求市府要有配套；市府表示，要求道路挖掘管理等單位加強交維、盡量縮短工期。

水利局說，市府配合台積電進駐楠梓產業園區，新建橋頭及楠梓2座再生水廠，未來可提供每日10.5萬噸再生水，確保台積電所需水資源供應無虞，不影響一般市民民生用水。

橋頭再生水廠去年4月動工，楠梓再生水廠昨辦理興建移轉營運案簽約典禮，由副市長林欽榮與高山林水務公司董事長郭濟安共同簽約。

林欽榮表示，楠梓再生水廠由民間投資80億元，預計2028年底開始供應再生水，2030年底每日供應7萬噸高品質再生水，加上橋頭再生水廠，合計供應10.5萬噸再生水給台積電。

地方抱怨，橋頭再生水廠去年11月底開始進行管線工程，岡山區與楠梓區都有道路因工程縮減，其中岡山區公園西路雙向兩車道變成雙向一車道，通行相當不便，憂心楠梓廠動工後，地方交通陷入黑暗期。

「要有配套，不能只叫百姓忍耐！」市議員宋立彬說，大家都希望水資源充沛，但施工期對地方生活與交通造成阻礙，市府要提出配套方案。

議員林志誠說，任何工期都有陣痛期，請水利局評估縮短施工日期，還給居民安全行車空間。

林欽榮表示，施工前都有找地方溝通，也要求道路挖掘管理中心、交通、水利、警方加強交通維持、縮短工期。

水利局說明，橋頭再生水廠取水管線3.2公里，輸水管線8.9公里，管線工程明年6月完工；楠梓再生水廠取水管線10.2公里，輸水管線6.9公里，預計明年動工、2030年完工，均採分段施工，將避開尖峰時間，加強交通管理。

台積電 林欽榮 岡山

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