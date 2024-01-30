黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

睽違10年，黃色小鴨帶著好朋友重返高雄愛河灣！小鴨可愛旋風難擋，不少民眾難忘昔日超Q身影，再度攜家帶眷前來觀賞，光是登場首日就帶來32萬觀賞人潮。對此，有臉書粉絲專頁曬出照片，結合黃色小鴨入港10年前、後的照片，兩圖呈現今昔鮮明對比，讓上萬名網友感動直呼「我高雄，我驕傲」。

高雄市政府指出，市民朋友們最近紛紛翻出10年前小鴨在愛河灣的照片，會發現當年的光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，16至21號碼頭也都拆除圍籬後淨空，加上輕軌捷運的貫穿連接，高雄港與愛河灣已成港都最閃耀的一串明珠。10年過去，包括高雄展覽館、高雄市立圖書館總館等重大建設，也一一在碼頭邊、愛河灣區聳立，吸引高雄市民一起見證高雄的蛻變與進步。

高雄市政府臉書曬出10年前、後照片，今昔對比讓網友讚嘆。圖／翻攝自高雄市政府臉書

臉書粉絲專頁「高雄美食地圖」也曬出同角度、10年前後的港灣對比圖，貼文吸引萬人朝聖，網友們紛紛留言，「10年後攜家帶眷」、「看了這2張莫名覺得感動」、「多了很多大藤壺」、「高雄變很美」、「高雄變好漂亮，真的是有在進步的城市」、「高雄蛻變了」、「以身為高雄人而感到驕傲」、「已羨慕高雄」、「超值得珍藏的唷」、「期待不斷進化的高雄」。

18米高的黃色小鴨27日再度於愛河灣展出，2013年9月首度造訪高雄，1個月就吸引390萬人觀賞。今年「雙鴨」同遊進港，開幕短短2天便吸引超過60萬人次參觀，又適逢寒假人潮滿滿，高捷公司統計，輕軌27、28日的單日運量各逼近2022跨年歷史新高，估計產值逾10億，已平10年前商機效益。