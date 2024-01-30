快訊

信義區新地標「台北天空塔」陷掏空疑雲 碩河晚間發千字文聲明：被惡意構陷委屈莫甚

中共今宣布取消M503航線飛行偏置措施 專家解釋此舉「背後含意」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

聯合新聞網／ 綜合報導
2013年9月，黃色小鴨首次在高雄展出，小鴨與浮台進行陸上及水上充氣測試，並由駁二試拖行至光榮碼頭。記者劉學聖／攝影
2013年9月，黃色小鴨首次在高雄展出，小鴨與浮台進行陸上及水上充氣測試，並由駁二試拖行至光榮碼頭。記者劉學聖／攝影

睽違10年，黃色小鴨帶著好朋友重返高雄愛河灣！小鴨可愛旋風難擋，不少民眾難忘昔日超Q身影，再度攜家帶眷前來觀賞，光是登場首日就帶來32萬觀賞人潮。對此，有臉書粉絲專頁曬出照片，結合黃色小鴨入港10年前、後的照片，兩圖呈現今昔鮮明對比，讓上萬名網友感動直呼「我高雄，我驕傲」。

高雄市政府指出，市民朋友們最近紛紛翻出10年前小鴨在愛河灣的照片，會發現當年的光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心高雄港旅運中心，16至21號碼頭也都拆除圍籬後淨空，加上輕軌捷運的貫穿連接，高雄港與愛河灣已成港都最閃耀的一串明珠。10年過去，包括高雄展覽館、高雄市立圖書館總館等重大建設，也一一在碼頭邊、愛河灣區聳立，吸引高雄市民一起見證高雄的蛻變與進步。

高雄市政府臉書曬出10年前、後照片，今昔對比讓網友讚嘆。圖／翻攝自高雄市政府臉書
高雄市政府臉書曬出10年前、後照片，今昔對比讓網友讚嘆。圖／翻攝自高雄市政府臉書

臉書粉絲專頁「高雄美食地圖」也曬出同角度、10年前後的港灣對比圖，貼文吸引萬人朝聖，網友們紛紛留言，「10年後攜家帶眷」、「看了這2張莫名覺得感動」、「多了很多大藤壺」、「高雄變很美」、「高雄變好漂亮，真的是有在進步的城市」、「高雄蛻變了」、「以身為高雄人而感到驕傲」、「已羨慕高雄」、「超值得珍藏的唷」、「期待不斷進化的高雄」。

18米高的黃色小鴨27日再度於愛河灣展出，2013年9月首度造訪高雄，1個月就吸引390萬人觀賞。今年「雙鴨」同遊進港，開幕短短2天便吸引超過60萬人次參觀，又適逢寒假人潮滿滿，高捷公司統計，輕軌27、28日的單日運量各逼近2022跨年歷史新高，估計產值逾10億，已平10年前商機效益。

愛河 高雄港 輕軌 高捷 高雄流行音樂中心 寒假 高雄市

相關新聞

黃色小鴨重返愛河！1圖看今昔10年對比 萬人感動驚呼：高雄變好美

睽違10年，黃色小鴨帶著好朋友重返高雄愛河灣！小鴨可愛旋風難擋，不少民眾難忘昔日超Q身影，再度攜家帶眷前來觀賞，光是登場首日就帶來32萬觀賞人潮...

高雄承億酒店大停電！100多組房客受影響 業者宣布免費入住

高雄市五星級承億酒店今天傍晚5時許，突然無預警停電，整棟大樓陷入漆黑，許多準備入住的房客因為電梯無法使用，只好在一樓或大...

黃色小鴨氣墊藝術展覽驚見「害羞造型」 高市文化局回應了

黃色小鴨炫風席捲高雄，高雄趁勝舉辦「冬日遊樂園」結合大型氣墊裝置與遊樂場吸引人潮；氣墊藝術裝置展覽中，一項名為「傷口裡的...

南橫辦淨山垃圾撿到氣喘吁吁 驚鴻一瞥藍腹鷴引呼聲

交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段今天舉辦淨山活動，邀請當地桃源區、六龜區等民間團體一同淨山，這也是南橫首次有民間團...

高市研考會淨零規畫預算1千萬刪成1千 兩岸小組沒開會也遭轟

高雄市議會今天續開臨時會審查研考會預算，資訊中心編列1千萬作為數位發展計畫規畫發展經費，引發藍綠議員討論。委員會小組認為...

高雄龍德新橋開放通車 疏導大順路沿線交通

高雄龍德新橋今天中午通車，高雄市副市長林欽榮表示，此橋梁總經費約3.56億元，跨越愛河的鋼拱橋梁銜接河堤南路，新闢的新德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。