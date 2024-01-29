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蕉研所聯名甜點 搶伴手禮市場

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
台灣香蕉研究所研發青香蕉粉，與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥與法式綠蕉薄餅捲，搶攻伴手禮市場。記者劉星君／攝影
台灣香蕉研究所研發青香蕉粉，與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥與法式綠蕉薄餅捲，搶攻伴手禮市場。記者劉星君／攝影

台灣香蕉研究所致力推廣香蕉產銷、全株應用，因青香蕉富含抗性澱粉與膳食纖維，為低升糖食物，研究所研發的青香蕉粉，這次與知名品牌法布甜聯名，推出馬卡龍鳳梨酥與法式綠蕉薄餅捲，搶攻伴手禮市場。

台灣香蕉研究所有8公頃有機香蕉園，A級蕉上市販售，部分B、C級蕉將青香蕉剝皮、切片後，以70度低溫烘乾，乾燥後直接磨粉製成青香蕉粉。

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，青香蕉粉用途廣泛、沒有味道，賦予任何味道，就呈現什麼樣味道，青香蕉粉也可直接加上麵粉、杏仁粉或五穀粉，呈現不同風味。

邱祝櫻說，青香蕉富含抗性澱粉，延緩血糖吸收，提供飽足感，有豐富膳食纖維，含有豐富維生素B群，鉀離子與鎂離子非常豐富，這次與台中法式甜點法布甜推聯名款，推廣青香蕉粉應用在法式甜點。

「啟動法式甜點多層式味蕾！」邱祝櫻說，這次推出聯名法式甜點包括馬卡龍鳳梨酥，法式綠蕉薄餅捲，餅皮都加入10％到20％青香蕉粉、杏仁粉，不含一滴油，低脂健康、易有飽足感，讓大家看見青香蕉粉的各種應用。

香蕉 甜點 鳳梨酥

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