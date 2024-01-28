青香蕉粉結合法式甜點 蕉研所聯名推出馬卡龍鳳梨酥

當法式手工甜點結合青香蕉，碰撞出什麼火花？青香蕉富含抗性澱粉與膳食纖維，為低升糖食物，澱粉熱量不易被人體吸收，致力推廣香蕉產銷、全株應用的台灣香蕉研究所研發青香蕉粉，繼先前與廠商推出青香蕉香腸、丸子，蕉研所這次與知名品牌法布甜聯名，推出馬拉龍鳳梨酥與法式綠蕉薄餅捲，搶攻伴手禮市場。

台灣香蕉研究所有8公頃的有機香蕉園，A級蕉上市，部分B、C級蕉用來製成青香蕉粉，將青香蕉剝皮、切片後，以70度低溫烘乾，乾燥後直接磨粉，製成青香蕉粉。

台灣香蕉研究所長邱祝櫻說，青香蕉粉用途廣泛、沒有味道，賦予任何味道，就會呈現什麼樣的味道，致力推廣青香蕉粉應用，青香蕉粉也可以直接加上麵粉、杏仁粉，或五穀粉，呈現不同風味。

邱祝櫻說，青香蕉富含抗性澱粉，延緩血糖吸收，提供飽足感，有豐富膳食纖維，含有很多維生素B群等，鉀離子與鎂離子非常豐富，這次與台中法式甜點法布甜推出聯名款，推廣青香蕉粉應用在法式甜點。

「法式工藝與台灣農產品結合，啟動法式甜點多層式味蕾」，邱祝櫻說，推出聯名法式甜點，包括馬卡龍鳳梨酥，法式綠蕉薄餅捲。馬卡龍的餅皮與薄餅捲的餅皮加入10％到20％的青香蕉粉、杏仁粉，不含一滴油，低脂健康，加入青香蕉粉易有飽足感，讓大家看見青香蕉粉的各種應用，適合3歲到99歲都可享用，健康美味，也是時尚伴手禮。