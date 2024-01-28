暌違10年 黃色小鴨雙倍幸福萌爆高雄

聯合報／ 記者王勇超宋原彰王昭月／高雄報導

療癒的黃色小鴨暌違10年重返高雄，且這回變成兩隻。昨早原創者荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）與高雄市長陳其邁帶著黃色小鴨在愛河灣亮相，至晚間吸引28萬人次觀賞，18公尺高的小鴨萌度爆表，「卡哇伊」聲此起彼落。霍夫曼表示，走過疫情，兩隻小鴨代表同心協力，希望帶給大家雙倍幸福。展期至2月25日止。

黃色小鴨曾在2013年造訪高雄，展期一個月吸引390萬參觀人次，創造10億元觀光產值，今年雙鴨入港再度引發熱潮，昨天開幕日就見長長人龍，觀光局估計一個月可突破400萬參觀人次，觀光產值可望超過10億以上。據了解，黃色小鴨此次授權費為950萬元。

昨早高流中心珊瑚礁群廣場盛大迎接黃色小鴨，也為高雄「冬日遊樂園」活動揭幕，為讓參訪民眾有絕佳觀賞景點，觀光局特別整理5大最佳觀賞景點，第1站在高雄流行音樂中心礁群堤岸，可同時拍到小鴨正面與側面，第2站可在真愛碼頭沿輕軌橋走到人行道，能拍到小鴨各角度。

第3站可到旅運中心戶外3樓可拍與小鴨親嘴、俏皮動作，第4站在高流中心11號碼頭音浪堤岸可完整拍到2隻鴨的身影，最後在16號碼頭可拍攝小鴨側面。

一對夫妻檔昨天特地帶小孩看黃色小鴨表示，10年前來看小鴨時還沒結婚，如今前來感受當年戀愛的滋味。另住在高雄小港區蔡先生說，10年前只看到一隻小鴨，現在2隻「比之前還可愛，更漂亮了」。

市府主辦的冬日遊樂園另有藝文展演、場地裝置及大型球池與氣墊樂園，民眾須持票券入場，由於每半小時為一個場次引發民怨，有家長反映因人潮太多，一個場次只能玩一種遊具，孩童想要再玩又須重新排隊，這種設計太沒誠意。觀光局回應，分場次是希望每位孩童都能玩到。

碼頭 觀光局 遊樂園

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