高雄彌陀公園保留2座日治防空洞 孩童捉迷藏兼見證歷史
高雄市彌陀區因緊鄰岡山空軍機場，加上獨特漯底山地形，在明清、日治時期都是南台灣軍事防禦重鎮，當地的彌陀公園更保留日治時期建設的防空洞，孩子能穿梭其中玩躲迷藏，更能見證歷史，前年初園區做硬體改善，以在地空軍及皮影戲文化為主題，新設置飛機攀爬架、哨所遊戲塔、望遠鏡等。
高雄工務局公園處表示，市立圖書館彌陀公園分館旁的彌陀公園，保留日治建設的防空洞，是一處具有歷史記憶、文化氣息的生活休閒場域；公園以兩座具歷史意義的防空洞為核心，讓孩童認識在地歷史，有不同的遊戲體驗，更可以提供後代子孫認識彌陀或台灣的活教材。
工務局長楊欽富說明，2022年初進行彌陀公園改造時，保留當地特色，以在地空軍及皮影戲文化為主題，將園內遊戲場以藍色調為主，彩色地墊圖案組合成藍天白雲，上方則是一架飛機攀爬架，一旁連接哨所遊戲塔，爬上塔內登高望遠，最上層還有望遠鏡可以看，最後再由旋轉溜滑梯滑下來，另一側也有較低矮的滑梯，適合小小孩玩；遊戲場另一側還有單片及鳥巢盪鞦韆、皮影戲遊戲板，而公園內防空洞，更是小朋友捉迷藏的好地方。
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