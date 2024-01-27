高雄彌陀公園保留2座日治防空洞 孩童捉迷藏兼見證歷史

高雄市彌陀區因緊鄰岡山空軍機場，加上獨特漯底山地形，在明清、日治時期都是南台灣軍事防禦重鎮，當地的彌陀公園更保留日治時期建設的防空洞，孩子能穿梭其中玩躲迷藏，更能見證歷史，前年初園區做硬體改善，以在地空軍及皮影戲文化為主題，新設置飛機攀爬架、哨所遊戲塔、望遠鏡等。

高雄工務局公園處表示，市立圖書館彌陀公園分館旁的彌陀公園，保留日治建設的防空洞，是一處具有歷史記憶、文化氣息的生活休閒場域；公園以兩座具歷史意義的防空洞為核心，讓孩童認識在地歷史，有不同的遊戲體驗，更可以提供後代子孫認識彌陀或台灣的活教材。