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台東大武鄉長黃建賓已遞辭呈 2月1日就任立委

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣大武鄉長黃建賓當選第11屆台東區域立委，2月1日就職，日前他已遞出辭呈辭鄉長一職，任期到1月31日。記者尤聰光/攝影
台東縣大武鄉長黃建賓當選第11屆台東區域立委，2月1日就職，日前他已遞出辭呈辭鄉長一職，任期到1月31日。記者尤聰光/攝影

第11屆立法委員當選人將於2月1日就職，有19位當選人同時具現任民選地方公職人員身分，依「地方制度法」規定就職前辭職，其中台東縣大武鄉長黃建賓表示，已遞出辭呈，任期到1月31日。

黃建賓表示，雖然鄉長任期未做滿，但鄉政還有尚未完成地方，他期待下一位鄉長除了能夠接續他未完成的計畫外，也持續為大武鄉的經濟、產業以及文化，帶來更多的建設及發展。

「對於鄉長而言，我覺得族群也好、年齡也罷都不是重點，重點是你有沒有想要認同及改變自己的故鄉」；他希望新任鄉長能重用現在的團隊，現在的團隊過去經過4年的磨合跟籌組，已經找到了一個很適合未來大武發展的方向。

鄉民對於黃將接任中央民代立委身分，都普遍期待為大武鄉帶來更多資源。陳姓鄉民說：「鄉長當選立委，對大武會有很多設施、產業的幫助」。

另林姓鄉民表示，黃鄉長出生偏鄉，對鄉下很了解，他到國會後，會爭取資源給偏鄉。

縣府民政處表示，大武鄉長黃建賓2月1日立委就職後，依法必須在3個月內完成補選，最快也要等到45天完成，在辦理鄉長補選這段期間，縣府將指派代理鄉長來協助處理鄉政。

鄉長 黃建賓 偏鄉 台東

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