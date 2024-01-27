黃色小鴨怎麼拍比較美 5大站點攻略報你知

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聯合報／ 記者宋原彰王勇超王昭月／高雄即時報導
暌違１０年，黃色小鴨今天重返高雄愛河灣。記者劉學聖／攝影
暌違１０年，黃色小鴨今天重返高雄愛河灣。記者劉學聖／攝影

暌違10年，掀起瘋狂的「黃色小鴨」今天重返高雄愛河灣，且一次來了一對，療癒加倍！不少遊客十年前沒看過，這次搶先到場爭睹小鴨丰采，高雄市觀光局特別整理5個最佳觀賞點，讓遊客拍個痛快。

高市府今早上午10點半在高流中心珊瑚礁群廣場盛大迎接「黃色小鴨」，也為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」揭幕。近期市府為迎黃色小鴨重返，結合觀光、餐旅、交通、文創等業強力行銷，成功造勢，整個城市滿懷期待。

2隻「黃色小鴨」今天各踞愛河灣一隅，除空拍外，想拍出漂亮可愛的鴨鴨照，「高雄旅遊網」提供幾個站點，第1站，民眾在高雄流行音樂中心礁群堤岸，可同時拍到小鴨的正面與側面，且一起拍到兩隻。

另搭輕軌到真愛碼頭，沿輕軌橋走到人行道，可拍小鴨各個角度。再者到旅運中心戶外3樓，可拍與小鴨親嘴、俏皮動作，及高處俯瞰小鴨的場景，接著到高雄流行音樂中心11號碼頭（音浪堤岸），可完整拍到2隻鴨的身影，拍完可到駁二逛市集；最後在16號碼頭，可拍攝小鴨側面。

這次2隻小鴨分別停放於高雄流行音樂中心的音浪塔和珊瑚礁群旁，市長陳其邁在臉書特別PO出10年前與小鴨合影的舊，也鼓勵大家把舊照拿出來回味，「這次一定要記得10年後再來拍一張，也希望大家能夠見證高雄10年來的改變，體驗美麗港都」。

高市府表示，黃色小鴨10年前進駐的光榮碼頭周邊，現在已經「長」出高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，連16至21號碼頭也都拆除圍籬後淨空。市民現在能夠親港、親海，從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，到大港橋、駁二、棧貳庫，海港的美景與活動空間，是台灣其他城市難以比擬。

暌違１０年，黃色小鴨今天重返高雄愛河灣。記者劉學聖／攝影
暌違１０年，黃色小鴨今天重返高雄愛河灣。記者劉學聖／攝影
到哪裡拍黃色小鴨最漂亮？「高雄旅遊網」建議五大觀賞點。圖／翻攝至高雄旅遊網
到哪裡拍黃色小鴨最漂亮？「高雄旅遊網」建議五大觀賞點。圖／翻攝至高雄旅遊網

碼頭 高雄流行音樂中心 愛河

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