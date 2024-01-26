黃色小鴨荷蘭創作者「10年後重遊高雄」 2隻小鴨盼帶來DOUBLE歡樂

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman) 10年前受到高雄市政府邀約，同意將黃色小鴨引進台灣，當時掀起一股熱潮；10年後黃色小鴨再度在高雄出現，並且「游進」愛河內，結合高雄港第16-18號碼頭的地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等，為高雄打造冬日遊樂園。

高雄市觀光局長高閔琳表示，2隻黃色小鴨將在明早10時30分在高雄愛河灣亮相，觀光局去年9月邀請藝術家霍夫曼重遊高雄洽談並實地場勘，霍夫曼感受到高雄的嶄新城市風貌與城市的進步蛻變，再次同意市府讓黃色小鴨見證高雄亞洲新灣區的發展，可望在高雄冬日的溫暖陽光下，帶來一波「黃色旋風」。

霍夫曼說，當初設計黃色小鴨的初衷，是希望能勾起人們童年時期的快樂回憶，把療癒人心的氛圍傳遞出去，而高雄是一個陽光和煦、溫暖熱情的地方，剛好與黃色小鴨帶來的童趣及正面能量相呼應，期待今年二隻黃色小鴨能帶給大家DOUBLE歡樂。

高閔琳局長補充，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」於1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）正式登場；除了黃色小鴨「攜伴」重返愛河灣，在第16-18號碼頭更推出地景藝術裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等精彩周邊系列活動。