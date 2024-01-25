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54歲背沙包拚當山林守護隊 25歲原青盼返鄉服務

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
為了成為山林守護隊的一員，考生卯足全勁奔跑。記者蔡世偉／翻攝
為了成為山林守護隊的一員，考生卯足全勁奔跑。記者蔡世偉／翻攝

今天高雄原民會舉辦「113年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」三原區聯合甄試。報考族人從25歲到54歲都有，將從42名考生中錄取21名隊員，4名行政助理。想成為山林守護隊還得背起15公斤沙包來回折返56公尺，為了拚出高分，各個卯足全勁。

原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護隊，每年透過甄試遴選出優秀人才，分別配置於那瑪夏、桃源及茂林三區。工作項目以協助傳統文化遺址資料建檔整理維護、部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、協助外來入侵動、植物預防性清除及防治、協助部落災害救災及傳統文化事項等。

這次聯合甄試採三階段淘汰制，隊員考生第一階段為體能測試，負重沙包男15公斤、女10公斤，競速折返28公尺、共計56公尺。男生9秒以下得滿分，女生11秒以下得滿分。行政助理就輕鬆多了，先測試電腦文書處理製作能力，以上兩者通過後就進行至筆試及面試階段。

參與面試的茂林區魯凱族人王仕傑表示，職缺讓部落年輕人有機會返鄉，自己已在守護隊第6年了，長期與耆老們學習山林智慧，更深認識森林，也在每年的甄選中學習更多成為工作上的助力。桃源區布農族人邱雅惠表示，除了行政上的業務外，另安排訓練課程包含環境教育及導覽解說等，對族人未來有一技之長運用。

高雄市原民會主委阿布斯表示，這次報名的青年越來越多，雖然最高齡的達54歲，但最年輕才25歲。她表示山林守護隊是以在地族人管理家鄉山林土地方式，讓生態保育及國土復育得以結合，使部落族人以傳統知識永續管理當地自然生態及資源。除了照顧部落族人生活，透過計畫也培育部落相關人才，未來推動深度旅遊或文化復振皆相當有幫助。

女性考生背起沙包跑步也是巾幗不讓鬚眉。記者蔡世偉／翻攝
女性考生背起沙包跑步也是巾幗不讓鬚眉。記者蔡世偉／翻攝
通過電腦測試與體能測驗後，考生還得通過筆試與面試才能成為山林守護隊的一員。記者蔡世偉／翻攝
通過電腦測試與體能測驗後，考生還得通過筆試與面試才能成為山林守護隊的一員。記者蔡世偉／翻攝

面試 原住民 職缺 高雄市

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