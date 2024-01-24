高屏搶水協商 勉強維持1:9舊比例

高雄與屏東地方近期再次為搶水爭執不休，經濟部水利署昨召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，邀請各方代表協商，解決水資源分配問題，但雙方為護水、搶水發言爭鋒相對、互不相讓，最終在不滿氣氛下勉強達成共識，以舊協議高、屏依1：9比例分配水源，明上午將到大津取水口釐清搶水爭議緣由。

經濟部水利署昨召開「高雄屏東春耕用水協商會議」，農水署高、屏管理處都推派代表出席，雙方都為自家權益強勢發言、爭鋒相對，連出席協調的立委鍾佳濱都呼籲，「要相互尊重、不是先說先贏」。

「有誰去過現場？」高樹鄉代會主席陳恭茂一開口，就質問出席官員，是否去現場看過地形地貌？並強調從小在當地長大，如今搶水狀況，是八八風災造成河道改變，上游亂疏濬造成。

陳恭茂說，河道現在被挖到像狗啃、亂七八糟，其實只要讓河道恢復八八風災前模樣就解決，而且現在取水口進水後，經水流隧道後仍有部分水從排砂管出水，為何說沒有水流到下游？官員若不去現場勘查，沒有針對問題解決，「沒路用啦！」

農業部農水署高雄管理處表示，出水口的水因地形關係無法流到高雄端，僅順著屏東端向下游流去，根本問題還是需要從入水口前分流，水才能流到下游高雄端。

鐘佳濱認為，大津取水口並沒有完全攔水自用，按紀錄一直有從放水口放水給下游，至於放出來的水流不到高雄端，需要中央主管機關出面解決。

高雄茂林區長駱韋志苦笑表示，水源地來自茂林山上，原住民幫忙照顧山林、滋養水源，但會議上眾人對原民區沒有回饋感謝，建議在大津取水口上游設立簡易攔河堰閘門，不僅可以集水，還能分配水源，就看中央願不願意花錢。會議過程雙方各有堅持，也不滿對方作為，經鐘佳濱介入協調建議，以前年協議高、屏依1：9比例分配水源，並同意明天上午10時邀媒體到大津取水口說明搶水爭議。