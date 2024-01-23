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楠梓出現坑洞 開挖查不出原因

聯合報／ 記者張議晨王昭月／高雄報導

高雄楠梓區高楠公路與德民路口前晚突出現長寬約1公尺大坑洞，多輛汽車壓過坑洞爆胎、車輛受損，高雄市工務局道路挖掘管理中心昨早赴現場開挖，未發現可歸責原因，工務局表示，已入案受害車輛若經查屬實，將由保險盡速理賠。

高雄過去1年發生多起道路坍塌「天坑」，高楠公路與德民路口道路前晚又塌陷，出現長寬各約1米，深約40公分坑洞，經過的8輛車輪胎、底盤受損或爆胎，警方深夜獲報到場處置，1名受害車主說，開車下橋車底突發出2聲巨響，停車發現已經爆胎了。

楠梓警分局接獲報案，派遣警網到場設置交通錐，避免路過車輛再受害；工務局挖管中心昨早派人開挖釐清事因，發現水利局汙水管線距掏空處約20公尺，另機車道雨水管線也離掏空處約10公尺，雙雙排除肇禍。

工務人員檢查台電、自來水、中華電信所屬管線都正常運作，查無具體造成坑洞原因，經在場管線單位同意，由工務局道工處灌漿回填並執行後續瀝青混凝土鋪面復舊，相關工程將於今午完成。

這起道路坑洞造成至少8輛車受損，工務局道路養護工務處主祕陳柏鈞說明，向市府1999反映入案車主，工務局會主動連繫，經查屬實，將請保險單位盡速理賠。

車主 保險 掏空

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