大津取水口爆糾紛 屏不滿高搶水

屏東縣高樹鄉大津取水口是高樹平原灌溉重要水源，現值枯水期，適逢芋頭、蔬果灌溉高峰期，高市府近期規畫在大津取水口更改水流河道，引發農民不滿，高樹鄉公所也全面反對，農水署屏東管理處表示，高市府沒有水權，這次就像2021年5月搶水翻版，高市水利局澄清，未任意更改水路，原流往高雄端水路遭施作土堤惡意阻斷，故邀集相關單位至現場勘查協商。

高雄市水利局說明，分流措施經2021年12月23日協商達成共識，農業部農水署屏管處需入濁口溪取水口施作築堤，需通知各單位協商，但本月19日現勘時分流處已遭土石築堤阻塞，水無法流向高雄，也未告知高市府，故當日邀各單位協商，兼顧縣市取水權益。

高樹鄉公所表示，堅決反對未經協商擅自更改高樹大津取水口（舊寮圳進水口）水路，為提供大高雄地區無汙染水源，高樹鄉成為水源保護區，現正值枯水期，取水口為高樹平原農業灌溉重要水源，蔬果灌溉高峰期。

高樹鄉公所指出，高市府近期突規畫在大津橋附近取水口更改水流河道，鄉公所、鄉民代表會19日與經濟部水利署、高市府等單位現地協商，希望高市府勿擅自更改水流道，但未達成共識。

「高市府沒有水權！」農水署屏東管理處表示，水權是他們合法跟水利署申請，此事件與2021年5月搶水一樣，且土堤（分水口）本來就在那裡，沒有惡意阻斷也沒有施工加高，推測因枯水期、水位下降，出現視覺落差，才會讓人以為土堤被加高。

高樹鄉公所說，更改大津橋水流道，將嚴重影響高樹平原灌溉流量，危害高樹農民生計，維持現有水流道，不影響農民灌溉，還可提供高市伏流水使用。高市府若擅自施工，鄉公所、鄉代表會、農水署屏東管理處將抗爭到底。

屏東縣府水利處表示，水利署南區水資源分署今上午在高屏堰管理中心邀集各單位協商，縣府會維護高樹農民灌溉用水權益。