高雄蜜棗甜蜜蜜季節 上架連鎖通路推年節禮盒

高雄蜜棗產量占全台逾4成，目前正值產季，市府農業局攜手家樂福等連鎖通路，即日起至2月4日止，每週六、日試吃推廣，並推出年節禮盒與小包裝，民眾送禮自用兩相宜。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，高雄蜜棗產地種植面積737公頃，占全台產量4成以上，歲末年初正是蜜棗盛產季節，也是春節送禮好選擇。

農業局與家樂福、大潤發、Mia C'bon3大連鎖通路即日起至2月4日的每週六、日舉辦試吃推廣活動，並與家樂福、大潤發等推出蜜棗年節禮盒，另外，也有精緻小包裝，提供民眾送禮自用兩相宜多樣化選擇。

線上通路部分，農業局在高雄首選電商平台推出頂級蜜棗禮盒，即日起消費即可獲得春節限定紅包袋，送完為止；另外，還有消費滿額贈送回饋金等優惠活動。

農業局也分享挑選蜜棗小撇步，包括果皮光滑無外傷、存有果蒂的棗子、果蒂深且平滑、果實飽滿手感較沉，以及八分熟的翠綠色與九分熟的黃綠色之間的棗子。

農業局長張清榮說，農業局近年輔導高雄智慧農業協助農產轉型，並推出農產業智慧農業補助計畫，持續輔導更優質安全的高品質農產品上架各大通路，也提供年節伴手禮，邀民眾選購品嚐。