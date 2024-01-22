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海保署推蘭嶼無脊椎動物導覽手冊 窺探繽紛世界

中央社／ 高雄22日電
海保署今年發表「蘭嶼海洋無脊椎動物100種」導覽手冊，歷時1年多物種普查，精選100種底棲無脊椎動物，除常見物種，更有特殊、亮眼物種，讀者能深入窺探蘭嶼海岸繽紛世界。圖／聯合報系資料照片
海保署今年發表「蘭嶼海洋無脊椎動物100種」導覽手冊，歷時1年多物種普查，精選100種底棲無脊椎動物，除常見物種，更有特殊、亮眼物種，讀者能深入窺探蘭嶼海岸繽紛世界。圖／聯合報系資料照片

海保署今年發表「蘭嶼海洋無脊椎動物100種」導覽手冊，歷時1年多物種普查，精選100種底棲無脊椎動物，除常見物種，更有特殊、亮眼物種，讀者能深入窺探蘭嶼海岸繽紛世界。

海洋委員會海洋保育署指出，2022年委託國立中興大學全球變遷生物學研究中心團隊，結合國立嘉義大學生物資源學系及國立自然科學博物館，針對蘭嶼海域底棲無脊椎動物物種普查。

歷時1年多，共記錄到574種海洋底棲無脊椎動物，其中已確定種名的有439種，包括甲殼動物139種、軟體動物238種、棘皮動物62種。蘭嶼新紀錄種高達138種（甲殼53種、軟體62種、棘皮23種）。

海保署今天發布新聞稿表示，導覽手冊除提供簡明的形態特徵和活體顏色的文字描述，還包括生態照片和重要特徵圖片，更加入「知識小百科」，滿足進階讀者需求。

海保署長黃向文表示，普查結果顯見蘭嶼地區豐富的物種生態，透過導覽手冊，讀者能更深入地窺探蘭嶼海岸底棲無脊椎動物的繽紛世界，未來將持續規劃相關調查與保育工作，共同守護蘭嶼的生物多樣性。

執行團隊中興大學老師施習德及國立嘉義大學老師邱郁文建議，未來可加強蘭嶼潮間帶與陸域蟹類的調查與保育，並規劃生態友善路線或車道限制，以減少繁殖季降海釋幼的陸蟹遭到路殺。

執行團隊指出，針對蘭嶼硨磲貝野生族群，可進行生物學及資源學的研究，與各部落溝通並建立硨磲貝保育管理政策，加強遊客生態永續觀念，以作為深度生態旅遊基礎，鼓勵族人和遊客參與生態保育工作。

蘭嶼 國立嘉義大學 團隊

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