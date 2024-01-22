聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港16至18碼頭 即起開放

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市府將在冬日遊樂園設置大型球池，昨天開放讓小朋友試玩。記者劉學聖／攝影
高雄市府將在冬日遊樂園設置大型球池，昨天開放讓小朋友試玩。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，昨天宣布高雄港16至18號碼頭即日起開放，本月27日至2月25日作為「冬日遊樂園」主場域，將成為療癒大型充氣裝置作品、歡樂遊樂設施及美味餐飲市集的碼頭樂園，周末及農曆初一至初五，每天都安排2場兒童戲劇演出及精彩馬戲與互動體驗。

高市府昨天在高雄港17號碼頭，舉辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」記者會，並宣布貨櫃碼頭變身為「冬日遊樂園」，陳其邁並公布驚喜彩蛋，將有2隻小鴨出現在愛河灣，雙鴨象徵「市港合作」，締造港灣城市進步「雙贏」。

陳其邁表示，感謝港務公司讓碼頭更親近於民、還海於民，讓16到18號碼頭開放，這是六都僅有，也是觀賞高雄港最漂亮的地方。

未來民眾休閒賞景，無論騎自行車或是散步，都可從高流一直到高雄展覽館，周遭綠美化過年前也會一併完工，配合這次黃色小鴨在16到18號碼頭，大家過年、假期往南走，來高雄就對了。

觀光局長高閔琳說，市府與港務公司合作，營造文創、音樂、遊艇、遊港、觀光等多元功能舒適環境，冬日遊樂園以16至18號碼頭為主要場域，有大型氣墊、球池、旋轉木馬等遊憩設施；文化局也在碼頭邊設置「療癒森林」大型裝置作品，供遊客拍照互動。

碼頭 遊樂園 高雄港

延伸閱讀

影／高雄港16-18號碼頭全面開放 黃色小鴨冬日遊樂園27日登場

影／英系可能轉型邁盟？民進黨被指選後「派系重組」 陳其邁說話了

三鳳中街年貨開賣！陳其邁親送紅包 百名民眾排隊瘋搶

每日千通！119話務量高 陳其邁盼消防派遣系統更Smart

相關新聞

高雄港16至18碼頭 即起開放

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，昨天宣布高雄港16至18號碼頭即日起開放，本月27日至2月25日作為「冬日遊樂...

高雄道路夜晚冒「天坑」 長寬達1米多車輾過慘爆胎

高雄楠梓區高楠公路與德民路口今晚間突然出現「天坑」，因夜間視線不佳，多輛汽車經過未察壓過天坑後「爆胎」受害，警方已在現場...

影／高雄港16-18號碼頭全面開放 黃色小鴨冬日遊樂園27日登場

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義今天宣布高雄港16至18號碼頭全面開放，作為1月27日至2月25日冬日遊樂園的主...

金門返鄉機位一票難求 陳玉珍下周將跨部協調軍機疏運

春節即將到來，但金門返鄉機位仍一票難求，讓不少居民直呼「返鄉之路太遙遠」。立委陳玉珍表示，24日將邀集相關單位研議提早啟...

屏大社發系出版「佮自然相放伴」 師生記錄恆春半島小農故事

屏東大學社會發展系系主任邱毓斌去年暑假帶領7名學生進駐恆春半島，採訪恆春、滿州6名農民，暢談他們推動農業與生態共存理念，...

影／親源頭拔菜頭家庭日 逾250名親子拔6000株白蘿蔔

為讓現代孩童學習生活技能及學習食農教育，金門多個團體今舉辦「第二屆親源頭拔菜頭公益家庭日」，有250位親子在超過1000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。