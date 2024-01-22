高雄港16至18碼頭 即起開放

高雄市長陳其邁與台灣港務公司董事長李賢義，昨天宣布高雄港16至18號碼頭即日起開放，本月27日至2月25日作為「冬日遊樂園」主場域，將成為療癒大型充氣裝置作品、歡樂遊樂設施及美味餐飲市集的碼頭樂園，周末及農曆初一至初五，每天都安排2場兒童戲劇演出及精彩馬戲與互動體驗。

高市府昨天在高雄港17號碼頭，舉辦「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」記者會，並宣布貨櫃碼頭變身為「冬日遊樂園」，陳其邁並公布驚喜彩蛋，將有2隻小鴨出現在愛河灣，雙鴨象徵「市港合作」，締造港灣城市進步「雙贏」。

陳其邁表示，感謝港務公司讓碼頭更親近於民、還海於民，讓16到18號碼頭開放，這是六都僅有，也是觀賞高雄港最漂亮的地方。

未來民眾休閒賞景，無論騎自行車或是散步，都可從高流一直到高雄展覽館，周遭綠美化過年前也會一併完工，配合這次黃色小鴨在16到18號碼頭，大家過年、假期往南走，來高雄就對了。

觀光局長高閔琳說，市府與港務公司合作，營造文創、音樂、遊艇、遊港、觀光等多元功能舒適環境，冬日遊樂園以16至18號碼頭為主要場域，有大型氣墊、球池、旋轉木馬等遊憩設施；文化局也在碼頭邊設置「療癒森林」大型裝置作品，供遊客拍照互動。