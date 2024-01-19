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高雄首件跨區公辦都更案條件更優 市府二度公告招商

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市將岡山行政中心現址商業區與前峰國中東側機15用地，首度以跨區公辦都更模式同時開發。記者王昭月／翻攝
高雄市將岡山行政中心現址商業區與前峰國中東側機15用地，首度以跨區公辦都更模式同時開發。記者王昭月／翻攝

高雄市岡山行政中心現址商業區與前峰國中東側機15用地，首度以跨區公辦都更模式同時開發，經檢討開發成本及縮短開發時程後，今天二次公告招商，條件更優，都發局指先建後拆的模式改為同時興建，預估整體開發期至少可縮短3年。

這起跨區公辦都更案位於岡山路及壽天路交會處，地理位置優越。高雄市副市長林欽榮說，這是高市府首件跨區公辦都更，去年4月公告招商，正值全球原物料波動等不利因素，導致廠商投資趨於保守，如今二次公告招商，開發成本合理調增，估計總投資規模達60億；此外改為同時興建作法，開發期至少可縮短3年，市府將比照「都更168」加速審議，大幅降低業者投資風險。

高雄市都發局表示，首件跨區公辦都更案進行三大調整，包括未來需協闢的公共設施（綠帶及廣停），都不納入權利變換範圍；其次協調岡山區公所及岡山分局於開發期間另覓處所臨時中繼辦公，讓兩塊基地可同時闢建；且共同負擔比例由原69.87%提升至72.56%。

都市發展局長吳文彥指出，岡山除本洲產業園區外，周邊路竹科學園區、橋頭科學園區及楠梓產業園區等高科技產業群聚，加上未來捷運岡山路竹延伸線RK1等站相繼完工，將帶動岡山TOD大眾運輸導向發展，放眼未來10年，不管是作為企業插旗據點、總部、百貨商場、住辦或住商皆宜，投資未來成長可期。

都發局指，高雄市岡山區岡山段82-2地號等4 筆土地及陽明段409地號等4筆土地都市更新事業公開徵求實施者案，將於6月24日截止收件， 可洽高雄市都發局都更科07-3313020。

岡山 都更 高雄市

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