漢神百貨周年慶百萬特獎得主 前一天點平安燈隔天得獎
高雄漢神百貨2023周年慶「魔幻夢遊APP總抽獎」，跳脫往年送汽車模式，改推價值106萬元日本「九州七星號六天五夜雙人旅遊」為特獎，一名汪小姐在115萬分之一的得獎機會中獲選，她笑說，前天才到高雄武廟點平安燈，昨就接獲中獎訊息。
漢神百貨周年慶百萬特獎得主汪小姐一直以來都在漢神百貨消費，從沒中過獎，沒想到第一次周年慶中獎就拿特獎！
她說，前陣子不小心跌倒，一度覺得運氣不好，因此到高雄武廟拜拜點平安燈，沒想到隔天就接獲通知中獎，一開始也不相信，直到在官網看到自己的名字，並打電話雙重確認，才相信自己是幸運者，她會安排和家人一起享受這趟豪華旅遊。
高雄漢神百貨其他獎項，包括票難求的台灣鳴日號/鳴日廚房頂級鐵道旅遊、台北最新指標性飯店台北漢來大飯店住宿券、高級電器、美體課程等。
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