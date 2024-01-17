高雄部落遭莫拉克颱風沖毀獲國賠 里長：金額遠遠不夠

高雄莫拉克颱風15年前侵台，桃源區拉庫斯溪上游土石崩落，淹沒下游復興里的住宅，住戶控告台南水保署未做好清疏土石，要求國賠，案情一路上訴到最高法院，高雄高分院今判台南水保署應給付精神慰撫金給11人各20萬元；前里長現身回應，當地居民辛苦一輩子的家園被沖走，20萬元遠遠不夠。

時任復興里里長江維明表示，莫拉克侵台時隔很久，但里民造成的內心陰影仍揮之不去，當時河水一暴漲就將整棟樓房沖走，住戶連衝進屋內拿家當的時間都沒有，辛苦半輩子、買來的房屋就沒了，許多人直到現在聽到雨聲，內心仍會感到害怕、餘悸猶存，連日後的生活都經常恍神，甚至癡呆。

江維明說，就他所知，現在仍有3、4位災民需接受心理治療，靠安眠藥才能入睡，他認為今日更審判精神撫慰金僅20萬，遠遠不夠彌補災民的內心創傷，「好多人奮鬥幾十年，仍在繳房貸，如今房子沒了，只能靠外界捐助的資源生活」，且目前財產損失仍沒有確定，讓當地相當無奈。

判決指出，15年前莫拉克颱風，台南水保署未妥適堆置拉庫斯溪清疏所生土石，亦未監督高雄市桃源區公所確實辦理拉庫斯溪2期第一工區清疏工程，將應清運45647立方米砂石，運至指定置土區，導致大量土石崩落回流堵塞拉庫斯溪河道，該溪集水區夾帶大量土石流入淹沒部落，使得原住⺠文化權、人格權受到重大侵害，依國賠法請求台南水保署賠償，如財產及精神慰撫金。

高雄高分院認，田姓住戶人的原住⺠文化權之人格權遭受侵害且情節重大，故依國賠法可請求台南水保署各賠償精神慰撫金20萬元，台南水保署仍可上訴。

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