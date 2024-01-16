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手刀要快！「大港開唱」今午12點開放大港人優先搶票

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第15屆「大港開唱」3月登場，今天中午起開放已註冊的大港人優先搶票。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書
第15屆「大港開唱」3月登場，今天中午起開放已註冊的大港人優先搶票。圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書

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高雄續衝演唱會經濟，2024大港開唱將在3月登場，高雄市長陳其邁透過臉書提醒樂迷快加入會員，調好鬧鐘，今天中午起開始搶票。

陳其邁表示，大港開唱邁入第15年，歌迷一定記得「海風吹著你的歌聲、吹著你的背影」的感覺，主辦單位公布第三波演出名單，已讓人超級期待。高雄想用港口風景、搖滾歌聲陪伴人們度過歲月，不管艱困快樂，每年來一次大港聽歌、體驗大港人生，必須的吧？

第15屆大港開唱15日公布多達20組演出陣容，「金曲歌后」鄭宜農將完成累積13次的演出，拍謝少年、康士坦的變化球都是熟面孔」，另有讓人驚喜的合作陣容，像Frandé法蘭黛攜手李英宏、洪佩瑜搭檔葛西瓦飆歌，還有首次以個人身分登台的血肉果汁機主唱GIGO。

大港開唱Megaport將在3月30、31日在高雄駁二藝術特區登場，採取全實名制購票，16日中午12點起，由已經註冊成功的大港人優先購票、17日全面啟售，購票可洽拓元開賣。

購票連結：

大港人優先買及一般預售票：

https://tixcraft.com/activity/detail/24_megaport

身心障礙票券：

https://tixcraft.com/activity/detail/24_megaport_d

KKDAY 雙日＋毛巾＋台北至高雄單程客運套票：

https://www.kkday.com/zh-tw/product/159690。

大港開唱 陳其邁

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