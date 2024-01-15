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壽山盃公益高爾夫球賽 一桿進洞祭出百萬郵政禮券大獎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
敬典文教基進會主辦的「壽山盃公益高爾夫球賽」邁入23屆，球友一期一會攜手做公益。記者王昭月／翻攝
敬典文教基進會主辦的「壽山盃公益高爾夫球賽」邁入23屆，球友一期一會攜手做公益。記者王昭月／翻攝

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壽山盃夢想起飛公益高爾夫球賽1月20日在高雄信誼高爾夫球場登場，超過百名球友同場揮桿做公益。過去一桿進洞獎項是由知名建商送屋，可惜一直無人如願奪獎，今年首度改為百萬郵政禮券，更添話題。此外，主辦的敬典文教基金會今年加碼捐助2個弱勢機構，是「壽山盃」開辦23年以來第一遭。

壽山盃公益高爾夫球賽今年邁入第23屆，每年以球會友兼做公益，至今扶助逾20個弱勢機構「圓夢」。敬典文教基金會表示，今年基金會評選捐出的對象為社團法人高雄市小太陽協會及高雄市小草關懷協會，兩個單位都是關懷心智障礙的機構，因最後階段難以取捨，決定兩個機構都捐助。

敬典文教基金會龍韻如表示，小太陽協會位在高市岡山區，成立17年，長年提供岡山地區身心障礙孩童學習才藝，由於孩童年齡漸長，另於2022年成立快樂工作坊，推動烘培技能訓練，今年小太陽「快樂工作坊烘焙訓練計畫」獲選。

另高雄市小草關懷協會成立19年，致力於心智障礙者自立生活及社區適應服務，也創立烘焙食品品牌、手工藝品品牌，組成「小草巧食聯隊」在社區定點自產自銷，這次以「心智障礙者烘焙暨銷售訓練計劃獲青睞，勸募計劃都以添購並汰換小型作業場所所需設備為主。

敬典文教基金會表示，壽山盃公益高爾夫球賽一期一會，本屆仍獲許多企業慷慨贊助，第13洞「一桿進洞」首獎，由申豐特應材公司提供100萬郵政禮券，其他贊助單位尚有柏緯集團、BMW台北依德、台北鎔德；LEXUS高都汽車、Yamaha Golf、韋克興業有限公司、誠品酒窖、510women、Fedaboa、船井生醫、福興實業股份有限公司、一甲一光學有限公司、十靈本舖、伯慶事業集團、得崴眼鏡光學公司、安笙酒坊、MAJESTY、99wines等。

敬典文教基進會龍韻如表示，「壽山盃公益高爾夫球賽」今年首度扶助高雄市小太陽協會及高雄市小草關懷協會2個單位。記者王昭月／攝影
敬典文教基進會龍韻如表示，「壽山盃公益高爾夫球賽」今年首度扶助高雄市小太陽協會及高雄市小草關懷協會2個單位。記者王昭月／攝影

高雄市 烘焙 岡山

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